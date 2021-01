Chorrillos: hombre cae por acantilado de 25 metros cuando practicaba rápel

Un hombre fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una caída desde un acantilado en la playa La Chira, en el distrito de Chorrillos, mientras practicaba rápel.

El accidente se produjo cuando un instructor conocido como Charlie grababa un video con recomendaciones a los usuarios sobre cómo colocarse los elementos de seguridad necesarios para practicar el deporte extremo.

De pronto, al fondo de la imagen se observó a una persona caer por el acantilado de aproximadamente 25 metros de altura, luego que su arnés aparentemente se rompiera.

Según informó ATV Noticias Al Estilo Juliana, el hombre accidentado fue el bombero Rafael Chinchay Ochoa, quien sobrevivió a la caída y fue llevado a un hospital.

El video del accidente también fue difundido por redes sociales y un testigo dijo que los responsables habrían abandonado al herido .

“Muy lamentable, lo evacuaron por la playa La Chira hacia un asentamiento humano. No tenían camilla para inmovilizarlo. Los que brindaban ese servicio recogieron sus cuerdas y huyeron del lugar también por el asentamiento humano . La Policía llegó una hora después por el ingreso de La Herradura”, escribió en Facebook.

El noticiero puso en evidencia que el acceso a la playa y al acantilado no cuenta con ninguna regulación de la municipalidad, por lo que cualquier persona puede acudir a hacer todo tipo de actividades pese a los peligros y restricciones vigentes.

Asimismo, se supo que la Municipalidad Distrital de Chorrillos no ha brindado ninguna autorización para la práctica de rápel en la playa La Chira.