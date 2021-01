El candidato a la presidencia César Acuña Peralta mostró su malestar al ser intervenido, por la Policía, en su local de campaña en Piura al generar aglomeraciones, Asimismo, aseguró que terceras personas quieren impedir que llegue al poder.

El líder de Alianza para el Progreso decidió continuar sus actividades proselitistas, en un auditorio del Hotel Casa Andina, y arremetió contra la labor policial al afirmar que no hicieron bien su trabajo.

“Si había gente fuera de local, se debía desviar el tráfico con distanciamiento, eso significa cuidar a la gente. No solo están tratando de molestar a César Acuña, están molestando al pueblo, quieren impedir que Cesar Acuña sea su presidente”, expresó.

El aspirante al sillón presidencial refirió que cuando se trata de otros candidatos permiten todo tipo de aglomeraciones en mercados y mítines.

“¿No quieren que César Acuña sea presidente? No quieren a este provinciano, a este serrano. No quieren a este señor que tiene capacidad de gestión, y que no vive de la política. Yo no me estoy empeñando por nadie” sostuvo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, Acuña Peralta arribó la mañana del martes 19 de enero a la inauguración de un local partidario en la avenida Grau de la ciudad de Piura; sin embargo, ante la aglomeración de las personas, la Policía Nacional irrumpió para desalojarlos.