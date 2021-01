Revelan nuevas imágenes de la persecución tras atropello de fiscalizadora

El Agustino. El caso del atropello de una fiscalizadora de la ATU de parte de una combi informal, la cual registraba una deuda de S/ 163.000 y dos órdenes de captura por infracciones, sigue causando indignación.

Nuevos videos revelados en un informe de Cuarto Poder muestran el preciso instante en el que la inspectora Jacqueline Rosales Ramírez interviene a José Alberto Bermúdez González, actualmente prófugo de la justicia y con una orden de prisión preventiva.

“Le digo apaga tu carro y en eso no recuerdo. Pisó el acelerador y me pasó encima”, recuerda Rosales, quien aún continúa internada.

En las imágenes, grabadas por ella misma, se ve al ahora no habido haciendo caso omiso al pedido de que se detenga. Se baja del vehículo, se observa que habla con alguien por teléfono y vuelve a tomar el volante. En ese momento emprende la fuga y la arrolla.

Otros de los clips difundidos por el medio, que servirán para las investigaciones, muestra a un camarógrafo dentro de la camioneta de Serenazgo de El Agustino que persigue a Bermúdez.

“Me dio cólera, me dio rabia, ver en el estado que me había dejado. Quiero que pague por lo que me ha hecho. No puedo dormir sin que me ceden”, agrega Rosales, quien pide justicia y se muestra indignada.

Cambios en la normativa

La presidenta ejecutiva de la ATU, María Jara, sostiene que se está trabajando por cambiar el panorama vial que vive la capital. Asegura que en unos meses se completará el marco normativo que permite el chatarreo obligatorio a las combis con más de un mes de tiempo en los depósitos.

Asimismo, se unificarán el sistema de licencias, lo que permitirá que sin importar quién ponga la multa, policía o inspector, se descontarán puntos en el registro de brevetes. También se exigirá el pago de un aval si los dueños de los vehículos quieren impugnar las mismas.