Familiares de menores internados en Hospital del Niño denuncian falta de información

Las afueras del Hospital del Niño en Breña se han visto abarrotadas por decenas de padres de familia que se encuentran a la espera de cualquier noticia sobre sus hijos internados en dicho centro de salud.

A través de las cámaras de Canal N, las madres de algunos menores denunciaron que han decidido dormir en el jirón Juan Pablo Fernandini, pues es la única manera de saber cómo están sus hijos ingresados por diversas enfermedades.

“Desde el 29 de diciembre estoy acá, traje a mi niña por fiebre y diarrea. Me dijeron los médicos que se iba a mejorar y me iba a ir a mi casa, pero nada, no mejoraba”, declaró una de las madres de familia.

Asimismo, manifestó que su menor hija también fue operada sin un diagnóstico exacto y luego de ello dejó de recibir información por parte de los médicos del hospital.

“Estaba en coma mi bebé a raíz de la operación, dijeron que tenía una infección general, pero no sabían por qué estaba así. La operaron sin saber qué era lo que tenía. Yo tengo que llamar y llamar, si es que llamo a la central me responden. Un día me dicen sí y al otro día que no”, indicó a Canal N.

Por último, la madre de familia pidió ayuda a las autoridades para saber qué es lo que realmente sucede en los interiores del hospital con su hija.

En tanto, otra mujer, que también estaba esperando noticias, manifestó que prefieren quedarse en los exteriores porque los médicos salen en cualquier momento para pedir más medicamentos o dar algún tipo de información.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.