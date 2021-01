Canción para ver y pensar

Eduardo Ugarte

Periodista

Gracias a Netflix podemos ver “Canción sin nombre”, largometraje peruano de Melina León con más de 40 premios internacionales, que busca el Oscar a mejor película extranjera este año, en que celebramos el bicentenario y podemos ver cuánto hemos avanzado como república en las últimas tres décadas, pues el tema y los personajes se ubican en 1988, que obliga a una reflexión seria sobre esa época y el momento actual con las desigualdades que perduran.

Digo esto porque “Canción sin nombre” es la historia de un pequeño pedazo de la vida de Georgina, en que busca a su hija raptada en la clínica donde dio a luz, suceso real que la prensa denunció y por eso lleva como contraparte en el relato a un periodista de “La Reforma” –en alusión a “La República” donde se publicó– quien hace la investigación hasta descubrir la huella de los traficantes de niños y llegar a ellos.

Georgina, la protagonista y madre, no solo es víctima del delito, sino su presencia en la capital –en una casucha en medio de un arenal– se debe al terrorismo que la hace huir de Ayacucho con su esposo danzante de tijeras; es víctima por ser provinciana, indocumentada, pobre, quechuahablante y mujer, condiciones para no ser oída por autoridades, y barreras para no lograr justicia, que cierra la crueldad de un juez, cuando el periodista le pide abogue porque se recuperen del extranjero los niños raptados, y él responde que es mejor la vida con los nuevos padres que la miserable que le iba a dar la madre.

La última escena es su despertar ante solitaria playa cantando una canción de cuna en quechua para una hija a la que solo puede llamar “guagüita”, que nadie escucha en el silencio que la rodea como todas las desigualdades que muestra la película y nos hace pensar en que todavía las vivimos y hasta alimentamos al no oponernos y cambiar nuestra conducta excluyente, machista y racista, que permite tener como candidatos al Congreso a personas denunciadas y sentenciadas por violencia familiar, una cara de la violencia social.

