Alcaldes piden cerrar playas hasta después de Semana Santa

Ante el aumento de contagios por la COVID-19 en el país, los alcaldes de los distritos de Miraflores, Barranco, Chorrillos, La Punta y Ventanilla piden al Gobierno mantener las playas del litoral limeño cerrado hasta después de Semana Santa.

En conferencia de prensa se indicó que la reapertura programada para el próximo 31 de enero sería perjudicial para los ciudadanos. Además, se podría convertir en un foco de contagio masivo del nuevo coronavirus.

Los burgomaestres añadieron que desde noviembre del año pasado solicitan que se les otorgue un presupuesto que les permita invertir en personal y medidas de control.

“En Ventanilla tenemos una playa de 8 kilómetros de extensión, tenemos 40.000 visitantes un fin de semana normal y es humanamente imposible poder controlar el aforo y todas las medidas de bioseguridad que se deben respetar para que la población este tranquila y segura”, manifestó Pedro Spadaro, alcalde de Ventanilla.

Augusto Miyashiro, alcalde de Chorrillos, comentó que de haber recibido los fondos acordados con el Ejecutivo, se hubiese podido pensar en permitir el ingreso al área en mención.

“Dado que a la fecha no hemos recibido la transferencia, nosotros no podemos dejar que se abran las playas. Con la transferencia de recursos se habría podido realizar un gran trabajo, en donde podríamos tener un control del ingreso y tener un número adecuado de fiscalizadores. Nosotros contamos con 150 personas entre serenazgo, transporte, etc. Necesitamos 500 personas para cumplir este trabajo”, aseguró.

Por otro lado, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, aseguró que el problema se debe a los constantes cambios de mando.

“Es imposible, no hay recursos. Prometieron darnos recursos a tres municipalidades, pero con los cambios de Gobierno no ha habido ni un contacto. Nosotros solicitamos 3 millones de soles, luego nos dijeron que podían darnos un millón y al final que nos darían 600.000 soles. Nosotros ya no queremos. Queremos que esa plata sea para tratar a las personas de menos recursos”. puntualizó

Debido a la amenaza sanitaria de la segunda ola de COVID-19, el Gobierno dispuso que las playas del litoral peruano continuarán cerradas hasta el próximo 31 de enero.

Inicialmente, el Ejecutivo restringió el acceso durante dos semanas durante el periodo de fiestas de fin de año 2020. Así, la medida regía desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero; sin embargo, posteriormente, el plazo se extendió hasta el 31 de enero del 2021.

