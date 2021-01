Rebrote, economía e incertidumbre

Patricio Quintanilla

Rector U La Salle

A fines del mes de diciembre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) publica el denominado Reporte de Inflación, en el cual estima –todavía no hay cifras definitivas– una reducción del Producto Bruto Interno el 2020 de 11.5%, estimado que aún se mantiene porque el año ya está cerrado. Este mismo documento, estima para el 2021 un crecimiento de 11.5%, que es una cifra importante, pero que no compensa la caída del 2020, porque la base de cálculo es diferente. Sin embargo, el rebrote de la pandemia, o como queramos llamarle, ha obligado a las autoridades a estableer medidas restrictivas, si bien es cierto algo tímidas, pero que tendrán un impacto en el comportamiento del Producto Bruto Interno.

Las Medidas

Sin entrar a detalles, por todos conocidos, las medidas más notorias son:

•Estrategia focalizada por regiones, según el grado de contagio por la COVID-19.

•Adelantar el toque de queda, en aquellas que tengan mayor incidencia, denominadas de “alto riesgo” y de “muy alto riesgo”.

•Cierre de playas hasta fin de enero.

•Reducción del aforo de centros comerciales, gimnasios, cines en 10 puntos porcentuales en las regiones clasificadas de mayor riesgo. En este punto me hago una pregunta, ¿quién y cómo se controlará el menor aforo en cines y otros espectáculos? Me temo que no se logrará el objetivo, tal vez hubiera sido más eficiente simplemente suspender estas actividades.

•Inamovilidad total o parcial los días domingo.

En todo caso, el impacto económico de las medidas anunciadas será menor, porque no afectara las actividades estratégicas.

Pobreza

En el año pasado, por la severidad de las restricciones a la actividad económica, se estima que la pobreza en el Perú ha aumentado en 9 o 10 puntos porcentuales, llegando a un nivel cercano al 30% de la población, lo que significa que tres millones de peruanos, regresarán a una caída de su ingreso monetario, el cual ya habían recuperado.

Esto afecta a los segmentos más vulnerables de la población, como son las micro y pequeñas empresas y los trabajadores independientes; se cumple el viejo dicho que “la pita se rompe por el lado más delgado”.

Es de esperar que en este año, mejore esta variable social, pero no se llegará a los niveles del 2019; si la suerte nos ayuda, en el año 2022 podremos estar nuevamente en una ruta de crecimiento y desarrollo.