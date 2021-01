Joven que solicita cama UCI: “En mi familia hay 10 fallecidos por COVID-19”

Una familia que ha sido muy golpeada desde que se inició la pandemia del nuevo coronavirus en Perú, vuelve a sufrir las consecuencias de la enfermedad con esta segunda ola. Gabriel Sandoval Millones se encuentra internado en la Villa Mongrut del Seguro Social de Salud (EsSalud) y requiere con urgencia una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) . Tiene una transferencia lista, pero le refieren que no hay ninguna disponible.

“Mi padre es una persona hipertensa y padece de sordera, se encuentra en estado crítico con el cuadro de neumonía COVID-19, tiene el pulmón derecho totalmente afectado y el izquierdo con 2/3 de afectación, se encuentra saturando 85 conectado a un balón de oxígeno y es su segundo día con antibióticos, corticoides y anticoagulantes”, explica preocupada Pamela Sandoval Manrique.

Agrega que en el informe médico que le dieron esta tarde, le precisaron que ya cuenta con una orden de traslado a UCI, incluso que ya se envió la alerta a los diferentes nosocomios; sin embargo, la espera continua hasta el momento.

“No es posible que en esta situación no sea trasladado a una cama UCI de las que hace alusión la ministra de Salud (Pilar Mazzetti) en sus declaraciones. En el hospital nos indican que debe esperar a que se desocupe, no hay interés real por hacer que mi papá se recupere y no podemos abandonarlo a su suerte”, recalca.

Sandoval lamenta las consecuencias fatales que ocasionó el coronavirus en su entorno cercano. “Solo en mi familia tenemos 10 fallecidos por COVID-19 y hemos recibido el mismo trato de indiferencia para todos. Basta ya. Necesitamos las camas UCI que la ministra nos ofrece a todos los peruanos en sus declaraciones”, sostiene.