La norma que permite a la Sunat fiscalizar las cuentas con más de S/ 10 mil generó mucho rechazo. El presidente del directorio de la Caja Arequipa señaló que es inconstitucional.

Este decreto legislativo ya pasó un control constitucional. En noviembre de 2018, el Congreso validó su constitucionalidad y en diciembre de 2020 salió el reglamento donde se establecen las obligaciones del sistema financiero y el monto sobre el cual deben informar.

¿Por qué se emitió esta medida?

Necesitamos reforzar la tributación y que esta sea justa. Que paguen impuestos las personas que correspondan y por el monto que corresponda. Hay una evasión tributaria que asciende a S/ 57 mil millones. El Estado deja de recibir esa cantidad que le permitiría mejorar hospitales, oxígeno, compra de la vacuna (…)

¿Se trata de una intervención?

No es una intervención a las cuentas de los ahorros de los usuarios. Hay miedo y desinformación y es oportuno que lo aclaremos. Solo es una transferencia de información que harán los bancos a los sistemas de la Sunat, para que los ahorros reportados sean comparados con los ingresos ( que perciben). Donde haya una inconsistencia significativa, vamos a evidenciar algún rastro de evasión tributaria o incremento patrimonial no justificado. Enfocamos las acciones respecto a las inconsistencias más importantes.Aún falta que Sunat establezca cuáles son las formas y condiciones que tienen que tener las empresas del sistema financiero para entregar la información a Sunat. Para nada es una obligación a los usuarios, no tienen que declarar ni hacer ningún trámite, ni pagar un impuesto.

¿Y esa transferencia de información es segura?

En redes sociales circula que se filtrará al mercado negro. Eso no ocurrirá. Las empresas del sistema financiero van a enviar desde un servidor y una megacomputadora de la Sunat va a recepcionar la información y la va a tener almacenada. No hay personal de la Sunat que va a acceder a esta. Solamente los servidores cruzarán esa información. Donde haya inconsistencias, la Sunat pedirá la regularización.

¿En ese envío de información, también van a quedar registrado los movimientos que hayan hecho?

La norma contempla los saldos, se ha establecido que sea de 10 mil soles para arriba y no necesariamente en una cuenta, puede estar en varias y la institución tiene que informar sobre todas las cuentas. Hay mucho temor, pero los usuarios deben estar tranquilos y no hacer caso a esas recomendaciones que hay en redes sociales que piden retirar el dinero, o que ‘licuen’ sus ahorros en cuentas o que transfieran a otras personas. Les pedimos tranquilidad.

¿Si una persona tiene 15 mil soles ahorrados, no necesariamente la Sunat le va a pedir que lo sustente?

No tiene ni por qué sustentarlo, porque si ese ingreso es formal, ya lo tenemos registrado y va a ser validado el ahorro con los ingresos que se tienen declarados.

¿No es necesario que el usuario presente comprobantes de sus depósitos?

No, no tienen que sustentarlo. Puede que haya habido un emprendimiento, como ocurrió el año pasado por la pandemia, que empezaron a vender abarrotes, guantes, mascarillas. Se trata de un ingreso legal, pero no formal. Los vamos a acompañar a esos contribuyentes a que se inscriban y cumplan con regularizar las ventas del año pasado. Los que tienen el respaldo de su trabajo, del ahorro familiar, no tienen por qué preocuparse. En el ahorro familiar, por ejemplo, donde los dos esposos trabajaban, puede que uno destine su ingreso para el gasto familiar y el otro va ahorrando. Ese ahorro está respaldado (…)

¿Y qué va a pasar cuando identifiquen a las cuentas con mayor desbalance, le van a cobrar los tributos que no hizo?

Vamos a notificar un acto administrativo que puede ser una carta en las inconsistencias más pequeñas y en las más grandes una auditoría. Luego se le dará plazo para que sustente esa diferencia y la regularice. La idea es que lo haga de manera voluntaria. ❖

¿Qué es lo que la Sunat considera un desbalance?

La definición de un desbalance patrimonial no justificado es que una persona tiene más gastos que los ingresos, o más propiedades que ingresos que respalden las mismas. Por ejemplo, puede que una persona no esté declarando lo que gana y está comprando autos y casas.

¿En Arequipa a cuánto asciende la evasión tomando en cuenta que a nivel nacional es de S/ 57 mil millones?

La participación de Arequipa en la recaudación nacional llega al 1.5%, en esa proporción está el monto de evasión.

Mucha gente está optando por retirar su dinero. El presidente de la Caja Arequipa indicó que solo alentarán a que la gente elija formas no seguras. ¿Cuál es su opinión?

Todos deben estar tranquilos y mantener sus ahorros donde los tienen. No es una intervención, no se pretende afectar el ahorro de los ciudadanos sino tener información de aquellos que no están cumpliendo con declarar. Es necesario que todos paguemos impuestos y en la medida de lo que corresponde. Si son emprendimientos pequeños, hay regímenes que nos permiten pagar desde 20 soles. No apuntamos a los formales sino a los evasores.

La percepción de la ciudadanía también es que están exprimiendo a los pequeños y no van tras las empresas grandes

Ese es un mito, que lo único que busca es autojustificar el dicho: “Que, si un grande no paga, yo no pago”. Eso no es cierto, la administración tributaria no hace distinciones entre grandes o pequeños. Cuando recuperamos una deuda, tenemos que validar que sea exigible. Quiere decir que el contribuyente no haya presentado una controversia (proceso judicial) con la entidad respecto a esa deuda.