Juez de Tacna desestima prisión preventiva para Los Saqueadores de Ilabaya

Tacna. El juez Juan Portugal Vega declaró infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra del exalcalde del distrito de Ilabaya Luis Cerrato Tamayo y otras seis personas involucradas en el caso de presunta corrupción denominado Los saqueadores de Ilabaya.

Según el magistrado, no existe riesgo de que los imputados entorpezcan la labor de la justicia. La medida la tomó en audiencia realizada la noche del último viernes 15 de enero.

El fiscal especializado en delitos de corrupción Ludwin Flores Valdivia solicitó la prisión bajo la hipótesis que estas siete personas integraron una organización criminal que cometió innumerables hechos irregulares en la comuna de Ilabaya, entre el 2015 y 2018. Se les imputan también los delitos de peculado por apropiación, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio .

Portugal Vega, titular del Quinto Despacho de Investigación Preparatoria, concluyó que no había suficiente sospecha de que Cerrato, Hugo Aduviri Soto (exasesor), José Luis Arocutipa Mamani (exgerente), Carlos Mendoza Herrera (extesorero) y los exregidores Leonidas Mamani Chipana, Olson Carpio López y Marcelino Quispe Calderón formaran una organización criminal.

Por su lado, la Fiscalía tiene testigos y postulantes a colaboradores que declararon la forma en que se habría operado en el municipio: servicios y trabajadores fantasmas, sobrevaloración de costos, apropiación de dineros y coimas a funcionarios de alto nivel.

Sin embargo, el juez advirtió que la Fiscalía no pudo demostrar que el dinero del que gozan los imputados provenga de fuentes ilegales.

Tras descartar la organización criminal, el juez pasó a valorar el resto de imputaciones en un concurso real de delitos. Para él, la mayoría de presuntos servicios fantasmas (peculado) presentados por la Fiscalía no pudieron ser acreditados. Aseveró que su fallo no significa que esos hechos no ocurrieran, sino que por ahora “no hay sospecha fuerte.”

Impedimento de salida

Portugal ordenó que Cerrato, Arocutipa y Mendoza no se ausenten de sus lugares de residencia, y si lo hacen deberán comunicarlo al juzgado. No podrán comunicarse entre ellos o sus familiares, deberán presentarse ante la Corte el primer día hábil de cada mes y pagar una caución de S/ 100 000 cada uno antes de cumplirse 48 horas desde que se expida la resolución.