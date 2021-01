Han pasado más de 10 años desde que una anciana alquiló un apartamento en la zona de San Isidro a una mujer identificada como Emmy Bocanegra Carrera . Sin embargo, esta inquilina nunca le pagó la renta. El hijo de la dueña viene realizando un juicio de desalojamiento por un aproximado de cinco años; no obstante, la mujer se niega a abandonar el predio en la urbanización Country Club.

“Esta señorita no me hace caso. Mi mamá ya está desesperada, ya no sabemos que hacer”, indicó Eduardo Said Montiel a Panamericana. De acuerdo con las declaraciones del hombre, ya existe un fallo del Poder Judicial para que desaloje de manera inmediata de este inmueble; pese a ello, ella aún permanece en el apartamento.

“Ya son 10 años. Ella tiene orden de desalojo y no quiere salir. El legista del Segundo Juzgado ya le ha mencionado sobre este lanzamiento y yo solo estoy esperando que me dé el descerraje y traiga a los policías para que nos devuelvan lo que no pertenece”, dijo.

Asimismo, mencionó que su madre —propietaria del departamento— no puede venir, debido a que es una persona de la tercera edad y en riesgo por la actual pandemia. Además, señaló que ella llegó a ser inquilina de este lugar porque uno de sus parientes mencionó que esta mujer buscaba una casa y tenía dinero.

“Supuestamente era una ingeniería que trabaja en servicios portuarios, pero resulta que no tiene dinero y sus tarjetas están congeladas”, mencionó. Esta es la segunda vez que este señor denuncia ante cámaras que la joven no quiere abandonar el apartamento.

El último 30 de setiembre, este hombre también indicó que las autoridades demoraban mucho en la celeridad del caso y, por ello, pedía apoyo para que su madre pueda tener nuevamente su vivienda.