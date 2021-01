Hombre agrede a su expareja pese a que tiene tres órdenes de alejamiento

Una mujer fue nuevamente víctima de las agresiones de su expareja en la quinta zona de Carmen Alto, en el distrito de Comas. La fémina aseveró que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol y acompañado de dos varones cuando fue golpeada.

De acuerdo a declaraciones para RTV, este sujeto la llamó el último 15 de enero para entregarle un dinero para su menor hijo. “Este señor estaba con signos de alcohol; sin embargo, necesitaba el dinero porque mi pequeño quería comer algunas frutas, por eso, decidí ir”, sostuvo.

Al llegar al lugar, el agresor amenazó a la víctima. “Entonces, pese a que no dije nada, él me golpeó. Yo, asustada, decidí irme y regresar a mi vivienda”, dijo.

No obstante, minutos más tarde, su expareja llegaría al inmueble para romper los vidrios de dicha casa. La agraviada señaló que el nombre de su agresor es Luis Yolbi Fabián Felipa , quien tiene tres órdenes de alejamiento dictados por un juez.

“Él no puede acercarse a 300 metros de mí. Yo puse denuncia en el 2019 y recientemente, dos, el año pasado. Hace solo un mes, también lo denuncié por un juicio de alimentos. A partir de ahí, empezó a amenazarme constantemente”, precisó.

A la vez, ha pedido la intervención de las autoridades en el caso, puesto que su menor hijo corre peligro ante estos violentos actos. “Pido al Ministerio de la Mujer porque él me para ofendiendo, me amenazó y he sufrido agresiones en reiteradas oportunidades. Debe purgar condena por lo que hizo (...) Además, agredió a mi menor hijo cuando este intentó ayudarme”, manifestó.

El sujeto fue detenido y trasladado a la Comisaría de Túpac Amaru por desacato a la autoridad. Sin embargo, la víctima pide que sea sancionado y no sea liberado, pues teme por su vida.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).