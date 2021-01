Gran cantidad de vehículos particulares incumplen toque de queda

A pesar de que el toque de queda inició este 15 de enero a las 9.00 p. m., una gran cantidad de vehículos particulares no respetaron la indicación . Así se pudo observar en diferentes puntos de Lima metropolitana, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que supervisar el uso de pases vehiculares y laborales.

“El personal de la PNP se encuentra realizando operativos en los puntos más importantes del Cono Norte con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno. Estamos interviniendo a quienes no cuenten con un pase vehicular o laboral que les permita transitar”, manifestó el coronel Jorge Castillo para RTV.

En ese sentido, precisó que las personas deben cumplir los horarios que han sido establecidos para evitar las multas correspondientes. Recordó que la multa es de 300 soles y que las personas que transiten sin pase laborar tendrán que afrontar una sanción equivalente a 258 soles.

“Esto, con el fin de dar cumplimiento a las medidas de Gobierno, porque estamos en una segunda ola, en una pandemia. Debemos ser responsables y cumplir las medidas que se han dictado. Los horarios están establecidos, desde las 21 horas (9.00 p. m.) hasta las 04 (4.00 a. m)”, agregó.

A pesar de lo señalado, en plena avenida Panamericana Norte, larga filas de vehículos eran supervisados. Muchos de los conductores no contaban con las autorizaciones respectivas. Entretanto, uno de los conductores solicitó a los efectivos policiales que trabajaran por mejorar el tráfico de la ciudad que le genera muchos retrasos a los ciudadanos.

“Usted, como autoridad, me debe garantizar a mí que yo pueda cumplir con lo que se me está indicando. Mira la cantidad de carros particulares que hay porque no han llegado a la hora. Yo he salido a las 5.00 p. m. de mi trabajo y me dirijo a Comas. Pensé que llegaría, pero mira cómo está todo”, señaló.

Finalmente, el oficial a cargo del operativo, exhortó a todos los peruanos a respetar las indicaciones y ser responsables para evitar propagar el virus en esta segunda ola de COVID-19 que atravesamos.