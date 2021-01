Arequipa: mallas metálicas y tuberías para obra Vía 4 carriles se deterioran

Arequipa. Material para la construcción del primer tramo de la obra de “Vía 4 Carriles” está expuesto a riesgo de deteriorarse. Así lo comprobó el consejero regional José Luis Hancco, tras realizar una inspección a la obra. Halló que la tubería de PVC está a la intemperie y las mallas metálicas se están oxidando.

La autoridad indicó que el Consejo Regional de Arequipa aprobó destinar el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto a inicios del 2020 que supera los 60 millones de soles. El 5 de enero de ese año, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, realizó la simbólica ceremonia de primera piedra por este proyecto que debía culminar seis meses después.

Sin embargo, solo hay 18% de avance de este tramo, sostuvo Hancco. Indicó que la obra está prácticamente abandonada.

“Vía 4 carriles” tiene el objetivo de unir la Av. Evitamiento (Cerro Colorado) con la Autopista Arequipa-La Joya (Yura). El segundo tramo está al 75% y ahí solo se encontró a 18 obreros. El consejero criticó que se haya destinado el presupuesto sin los resultados esperados. “Definitivamente la obra se encarecerá con todo este material que se está deteriorando. Además, está gestión no acabará la obra”.

La autoridad anunció que en las próximas horas denunciará el caso ante la Contraloría General de la República.

También criticó que el Gobierno Regional de Arequipa no ha gastado el presupuesto de dos años, pues en base a la rendición de cuentas que la gestión de Cáceres les ha remitido, no se ejecutaron 415 millones de soles en el 2019 y 353 millones de soles en el 2020, periodo en que no había pandemia.