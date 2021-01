Surquillo: mujer denuncia el robo de más de S/ 25.000 de sus cuentas BBVA

Una mujer identificada como Soledad Araujo denunció el robo de más de 25.000 soles de sus cuentas del BBVA. De acuerdo al informe de Latina, la fémina no cuenta con aplicativos móviles; sin embargo, las transferencias fueron hechas desde un celular de marca Huawei P10.

La denunciante detalló que desconoce cómo pudieron sustraer su dinero y ella sospecha directamente de los trabajadores del banco, debido a que este asalto sucedió luego de que le agregaran más tarjetas.

“Yo fui al banco y me cambiaron de tarjeta. A raíz de eso hago depósito en el mismo banco en el mes de diciembre. En los primeros días han sido los robos (...) Me dicen que vamos a cambiar de tarjeta, y yo pensé que sería por una nueva porque no pasaba por el chip. Allí, me entregaron dos tarjetas y no entendía el porqué, incluso, me dieron una en dólares. Me molesté, ya que mi tarjeta anterior la sabían mis clientes, pero acá me dieron dos más que yo no necesitaba”, indicó.

A la vez, señaló que nunca hizo movimientos con esas dos tarjetas que recién le entregaron, debido a que la consideraba como ahorro. “Nunca las utilicé, no tengo aplicativos ni hago compras cibernéticas ni tengo una clave digital. Es más, no active la contraseña, pero así me han robado”, dijo.

“En ese mismo mes, decidí retirar dinero de mi tarjeta, pero me salía que no tenía saldo disponible”, agregó. La mujer se comunicó con el banco para cancelar todas las cuentas que tenía y se comunicó con un asesor. Allí conoció que habían sustraído dinero de todas sus cuentas.

“Yo me comuniqué con ellos, pero hasta ahora no me dan solución. Yo necesito el dinero es una suma fuerte para mi negocio que yo llevó”, mencionó. El banco BBVA explicó que se encuentra en investigación el caso y aún analizan una solución para Soledad Araujo.

