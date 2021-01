Paro agrario: Mininter confirmó que Jorge Muñoz murió por disparo de PNP

Durante su presentación ante la Comisión Permanente, el ministro del Interior, José Elice, confirmó que el joven manifestante Jorge Yener Muñoz Jiménez (19) murió a causa de un disparo efectuado por el suboficial PNP José Hoyos. Su deceso se produjo en la provincia de Virú, en la región de La Libertad, el último 3 de diciembre.

“Su diagnóstico fue vía traumática de cráneo por proyectil de arma de fuego. Como resultado de las investigaciones se conoció que el proyectil fue disparado por un revólver del suboficial José Ángel Hoyos (49)”, indicó el titular del sector.

Asimismo, señaló que el Mininter ha solicitado una detención preliminar al Ministerio Público. “Hasta el momento, se está esperando el resultado de este pedido”, aseveró. Anteriormente, el padre del joven fallecido en las protestas pidió justicia por este caso, ya que las autoridades suelen dejar pasar este tipo de decesos.

Incluso, el progenitor señaló en Canal N que le habían avisado que su hijo había muerto por una persona de la PNP. “Yo no he estado. Según la información y el video que me han enseñado, el proyectil (de perdigón) le han disparo y le ha impacto en su cabeza. Eso es lo que le quita la vida a mi hijo. La Policía ha disparado”, dijo.

Así también, la necropsia en el cuerpo del manifestante reveló que la causa de muerte fue por una herida en la cabeza, provocada por un proyectil de arma de fuego.

Entre tanto, acerca de las otras dos muertes de un menor de 16 años y un adulto de 27, José Elice manifestó que están a la espera de homologación balística para confirmar que estos fallecimientos sucedieron por armas de la Policía Nacional del Perú.