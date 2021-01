Municipios piden que playas sigan cerradas hasta inicios de abril

Si bien el Poder Ejecutivo extendió el cierre de todas las playas del país hasta el 31 de enero, los municipios de Miraflores y Chorrillos solicitaron que esta restricción continúe de manera permanente en la Costa Verde mientras exista alto riesgo por la segunda ola del Covid-19.

En el caso de Miraflores, cuyas ocho playas son muy concurridas, el alcalde Luis Molina consideró que la medida debería estar vigente hasta inicios de abril, lo cual coincide con el fin de la Semana Santa. “Es necesario que se fije una fecha para no estar extendiendo el cierre y para que la gente entienda. En febrero, cuando haga más calor, no nos vamos a dar abasto para controlar las aglomeraciones, así reduzcan el aforo de las playas”, explicó el burgomaestre, quien agregó que hasta el momento el Ejecutivo no les transfiere recursos para contratar más personal e implementar lavaderos y puntos de control.

Y es que en octubre último, los alcaldes de Chorrillos, Miraflores y Barranco demandaron 12 millones de soles para ejecutar planes de vigilancia , a fin de evitar que sus balnearios se conviertan en focos de contagio.

“Por la crisis, hemos conversado con tres ministros de Economía y no hemos logrado recursos, por lo que pensando en la seguridad de las personas- optamos por el cierre de las playas, de paso que se ahorra todo ese dinero”, dijo Luis Molina.

Hoy, Miraflores cuenta con 60 trabajadores, entre serenos fiscalizadores y agentes de Defensa Civil para vigilar el uso de las mascarillas y el distanciamiento social en la zona transitable de las playas (excepto arena y mar) y los malecones.

Riesgo en Agua Dulce

La extensión de la medida es apoyada por el municipio de Chorrillos. El gerente de seguridad ciudadana, Renzo Vallejo, precisó que el riesgo de contagio es alto en sus cuatro playas, sobre todo en Agua Dulce por ser la más concurrida de Lima.

Así, de abrirse las playas con aforo limitado, Vallejo afirmó que solo permitirán el ingreso de 900 personas, que estarán divididas por núcleos familiares y a varios metros de distancia.

“En un sábado o domingo normal, recibíamos entre 6.000 y 10.000 personas en Agua Dulce I y II; así como Pescadores y Las Sombrillas. Eso no podría permitirse en plena pandemia”, indicó Vallejo, tras añadir que hoy tiene 40 serenos para la vigilancia en el litoral chorrillano.

Sobre este tema, el municipio de Lima informó que se han desplegado 92 serenos a las playas de la Costa Verde; así como las del sur y norte de la ciudad.

Policías en alerta

Se debe indicar que los sábados y domingos se vienen desplegando hasta 600 agentes policiales en la Costa Verde, a fin de hacer cumplir el cierre de playas. Los domingos no se permite además el tránsito vehicular.

La clave

Para el infectólogo Juan Villena, si bien las playas son espacios abiertos, el riesgo aparece con el comportamiento de las personas. “Sacarte la mascarilla para comer; no guardar tu distancia; escupir en la arena o consumir bebidas alcohólicas generan que sean focos de contagio”, explicó el médico.