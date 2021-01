Expertos piden nuevas medidas para Lima

El Gobierno publicó el DS 002- 2021 PCM que contempla los niveles de alerta de contagios por regiones, así como las medidas de restricción que rigen desde hoy hasta el 31 de enero para controlar el avance de la segunda ola del Covid-19. Entre las medidas destaca el toque de queda, la prohibición de circulación de vehículos particulares los domingos, la reducción del aforo (casinos, restaurantes, teatros, iglesias, centros comerciales) y la restricción del acceso a las playas.

La inmovilización obligatoria empezará desde las 19:00 hasta las 4:00 horas en zonas de alerta muy alta como Áncash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tacna. Y la restricción en estas zonas es vehicular y peatonal los domingos.

Mientras que en Lima Metropolitana la inmovilización empezará a las 21:00 hasta las 04:00 horas , al igual que en Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. En estas regiones habrá restricción vehicular los domingos.

Y será desde las 23:00 hasta las 4:00 horas en Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, todas ellas con nivel de alerta moderada. En estas regiones no se aplicará restricción vehicular ni peatonal los domingos.

Al respecto, tres epidemiólogos coinciden en que está bien sectorizar a las regiones por su nivel de riesgo ante el incremento de contagios. Pero en el caso de Lima, señalan, se debió tomar medidas más restrictivas.

El infectólogo Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico, señaló que “estamos entrando a un periodo donde se tiene que tomar medidas firmes y es importante que el Gobierno integre a los gobiernos locales para hacer cumplir las medidas de restricción, de lo contrario todo quedará en el papel”.

En cuanto a Lima, señaló que debió ser categorizada como de alerta muy alta debido a que hay un 60% de personas susceptibles y hay una transmisión elevada en casi todos los distritos. Además, criticó que no se hayan planteado medidas para regular el tránsito entre las regiones, lo cual ayudaría para evitar que el virus se desplace con las personas.

Mientras que para el epidemiólogo Sergio Recuenco, especialista en salud pública de la UNMSM, las medidas están bien, aunque llama la atención que Lima no esté en un nivel muy alto. “ Hay mucho relajo, es mejor reforzar las medidas en Lima porque congrega la tercera parte del país y tiene una gran población susceptible ”.

Señaló además que el Gobierno está priorizando la economía, pues no se ha retrocedido ninguna fase. “Las actividades económicas continúan, es un mensaje claro de que hay una necesidad económica de la población y del país, pero es necesario una campaña de comunicación más intensa para sensibilizar a la gente”.

En esa línea, el infectólogo Eduardo Gotuzzo opinó que en el caso de Lima hay que hacer más ajustes pues no hay camas ni hospitales. Señaló que controlar el transporte en regiones produce más crisis económica. “Cada región debe ser responsable. Los gobernadores tienen que hacer esfuerzos”.

Por la mañana, la ministra Pilar Mazzetti advirtió que “si no tomamos en serio (las medidas), un rebrote, una ola o un tsunami nos va a arrollar” .

Y la premier Violeta Bermúdez señaló que se han adoptado medidas “que tratan de conciliar la economía de las familias con el cuidado de la salud”.

En las regiones

En Ica, el decano del Colegio regional, Julio Torres, consideró que debe haber una fiscalización para que las medidas actuales se cumplan; si no, no tendrán impacto. Precisó que incluso pudo haberse dictado una cuarentena de 14 días, pero no en toda la región, sino en provincias más complicadas.

En tanto, Luis Zúñiga, epidemiólogo de la Diresa Junín, dijo que el toque de queda sí servirá, pues limitará las reuniones que se observaron en diciembre.

Reacciones

Servando García, gobernador de Piura

“Apoyamos las medidas, pero necesitamos 20 camas UCI adicionales y el presupuesto que ya tiene que llegar para enfrentar la segunda ola de la pandemia”.

Javier Gallegos, gobernador de Ica

“Estamos de acuerdo con las medidas, como el nuevo horario del toque de queda a partir de las 19:00 horas. Hay más casos por el descuido de la población”.

