Alejandro La Rosa Delgado, un hombre de 62 años que precisa de medicación, está desaparecido desde el 11 de enero en el Rímac. Sus familiares se encuentran preocupados debido a que, sin sus medicamentos, este tiende a desorientarse. Solicitan apoyo para dar con su paradero.

El adulto mayor salió a comprar desde su vivienda en la urbanización Leoncio Prado y no regresó. Al pasar las horas, su familia salió en su búsqueda pero no tuvieron éxito. Ante la preocupante situación, realizaron la denuncia respectiva en la comisaría del distrito; sin embargo, hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP) no logra dar con su paradero.

El hombre vestía un jean azul, un polo blanco y sandalias tipo crocs al momento de su desaparición. Responde al apelativo de ‘Pitín’. De acuerdo a lo referido por sus parientes, esta es la primera vez que sucede y ninguna de las cámaras de seguridad de la zona logran ubicarlo en el momento de su desaparición.

En caso logren reconocer al señor Alejandro La Rosa Delgado o tuvieran algún tipo de información, no duden en comunicarse a los siguientes números: 990659574 - 969320279 o 7232086. La familia se los agradecerá.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si usted desconoce el paradero de algún familiar, póngase en contacto con la comisaría más cercana o llame al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP, al número 431-8140/ 330-7068/ 942072845. También puede contactarse a la línea gratuita 114. Recuerde que no debe esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.