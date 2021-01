Vacunados contra COVID-19 no agravarán, pero podrán infectar a otros

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti. mencionó que una persona que se vacune contra el nuevo coronavirus se protegerá a sí misma, pero mantendrá la capacidad de seguir transportando el virus e infectar a otros que no hayan recibido la inoculación.

“La vacuna me protege a mí, pero las otras personas, en el contacto físico conmigo, pueden entrar en contacto con el virus y enfermar. Siempre habrá personas vulnerables que no se hayan vacunado. Por eso el llamado es que todos nos sigamos protegiendo después de la vacuna”, precisó en una conferencia de prensa.

Si bien, este antídoto ayudará a que no se tenga casos graves de la enfermedad, la titular del sector manifestó la necesidad de continuar con las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, la distancia social y el lavado de manos con agua y jabón.

Llegada de las vacunas de Sinopharm

Mazzetti declaró que aún no existe una fecha exacta para la llegada de las vacunas al Perú. “Solo voy a decir una fecha cuando la empresa que nos dará la vacuna nos de una fecha por escrito y nos diga que en esa fecha va a llegar. Una vez que tengamos el documento que día tal fecha, les comunicaremos oportunamente esa fecha”, dijo.

Asimismo, sobre el precio de las inoculaciones de Sinopharm, la titular expresó que por el momento no podrán decir los costos debido al secreto comercial y que es totalmente válido ante la Ley. “Los documentos que firmamos, según las empresas, que no se pueda decir algunas cosas vinculadas al cambio que se ha hecho por 5, 10 y hasta 15 años. No podemos faltar a eso”, aseguró.