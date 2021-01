SJL: sujeto roba mototaxi que alquilaba para trabajar

Un sujeto desapareció con la mototaxi que alquilaba para trabajar en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió la semana pasada en la zona de la Huayrona.

Según cuenta el dueño del vehículo, el conductor desaparecido le pidió arrendar la motocicleta hace dos meses. Le entregó copia de su documento de identidad, así como el de su familia. Todo iba bien, hasta que hace una semana no volvió más a su taller.

“Como no lo conocía, me dijo que me traería su DNI, el de su señora y el de su hija. Por esa circunstancia yo le doy la moto porque de alguna manera lo tenía identificado. Sin embargo, una semana se fue con mi moto”, comentó Pompeyo Bejarano Reyes en diálogo con América TV.

Señaló que nunca firmaron un contrato del alquiler de la unidad, debido a que no pensó que algo así podría ocurrir.

“No tenía la idea de me va a pasar esto, sino hubiera firmado un contrato. No se hace estas cosas con una persona que no da el apoyo”, contó el agraviado.

Alexander Colina Rodríguez, tal como se consigna en su pasaporte, ahora es buscado por el dueño de la mototaxi color verde. Si usted tiene alguna noticia, no dude en comunicarse al teléfono de Pompeyo: 936 566 435.

El robo de mototaxis se ha convertido en algo constante. En Villa El Salvador, un grupo de delincuentes robó un vehículo en el Mercado José Gálvez. La unidad de color azul con blanco es buscada por sus dueños. En caso de tener alguna información comunicarse a los siguiente teléfonos: 994 274 084 y 969 490 552.