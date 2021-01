Nuevas denuncias contra gestión de Beneficencia en Arequipa

La gestión de la Sociedad de Beneficiencia Pública de Arequipa (SBPA) continúa bajo el cuestionamiento. La Fiscalía Anticorrupción investiga el gasto de más de S/ 17 000 en un almuerzo que nunca se sirvió. A eso se añade dos denuncias más presentadas a la Contraloría contra el presidente de la institución Carlos Alberto Delgado Román y el gerente general, Néstor Salcedo Limache

La primera señala a Delgado Román y Salcedo Limache habrían beneficiado por contratación de locación de servicios a Pamela Brigite Huerta Presbítero, hermana del alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta Presbítero.

La acusación indica que Delgado habría cometido conflicto de intereses pues se desempeña como jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Yanahuara, un cargo que implica subordinación al burgomaestre distrital. Desde mediados de 2020, Delgado fue designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N°053-2020. Y desde agosto preside el directorio y es representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) en la beneficencia.

Fue el mismo Delgado que requirió los servicios de un asistente administrativo para la presidencia ante la gerencia general de Salcedo Limachi. La Oficina de Logística pidió certificación presupuestal para la contratación y se aprobó.

En ese puesto, Pamela Huerta realizó actividades de publicidad para incrementar las consultas diarias en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi de la SBPA. “Queríamos repotenciar la atención. Un psiquiatra atiende siete pacientes. Hemos hecho publicidad para más profesionales y ahora atendemos con 4 médicos 30 consultas”, explicó Delgado. Por los servicios de Huerta del 25 de setiembre al 25 de octubre del 2020, se le pagó S/ 2000.

Delgado niega conflicto de intereses o un “pago” de favores ante el burgomaestre Huerta. “Estuvo nada más que un mes. No hay ningún impedimento (para contratarla) . Si hubiese una obligación de mi parte seguiría contratada pero no es así”, respondió.

Detalló que conocía que Pamela Huerta era publicista y la invitó para realizar la labor. “Coincidencia ha sido que sea publicista y yo necesitaba una publicista”, explicó.

Una venganza

El alcalde de Yanahuara, contestó que su familiar no tiene ningún impedimento para ser contratada. “Osea por que es mi hermana no va a poder trabajar en ninguna institución. Ella está trabajando por sus propios medios. Es una ofensa tratar de tergiversar (…) Es una denuncia maliciosa”, contestó el burgomaestre. Delgado Román añadió que se trataría de una venganza por la reorganización que dispuso en la institución. Informó que no se renovaron contratos a 60 personas del régimen laboral 728 este 2021. Dijo que realiza una nueva convocatoria lo que molesta a los servidores.

Acusan de mal uso de camioneta de la Beneficencia

La segunda denuncia implica solo a Delgado Román, presidente del directorio de la SBPA. Se le atañe usar indebidamente la unidad V5J-208, propiedad de la Beneficencia. El vehículo fue fotografiado frente a la sede municipal de Yanahuara, donde Delgado labora como jefe de Recursos Humanos. En una de las fotografías se observa a Delgado subir a la unidad.

El funcionario se reconoció en la vista. Respondió que solo lo recogieron en dos oportunidades entre setiembre y octubre del 2020 para acudir a una reunión en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi. “La camioneta salió de la Beneficencia y en el trayecto me recogió. Eso no es uso indebido, jamás he usado la camioneta para venir al trabajo”, respondió.

Sostuvo que por su cargo en la SBPA tiene derecho a una unidad con chofer, cosa que no hace efectivo “por la situación económica” de la entidad. Acotó que no es incompatible asumir ambos cargos y que solo recibe dietas en la Beneficencia. “Es un cobardía la denuncia. No tiene ni pies ni cabeza”, finalizó.