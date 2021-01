Juez dicta siete meses de prisión para chofer de combi y urge su captura

Ricardo José Bermúdez González, el chofer de la combi que atropelló a una fiscalizadora de la ATU (Autoridad del Transporte Urbano) y que luego fue liberado tras protagonizar una dramática persecución, pasará siete meses de prisión preventiva.

El proceso virtual fue realizado por el juez Piero Lázaro, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino, quien ordenó su ubicación y captura, si antes no se presenta.

Jorge Barrutia, representante del Ministerio Público, expuso su requerimiento por los delitos de exposición o abandono de personas en peligro, violencia y resistencia contra funcionarios públicos; así como por fugar del lugar del accidente y por homicidio en grado de tentativa.

Así, la Corte Superior de Justicia de Lima Este subsanó el error inicial de la Fiscalía que debió solicitar la ampliación de la detención de Bermúdez, quien fue capturado tras atropellar a la inspectora Jackelyn Rosario Rosales Ramírez, el pasado 9 de enero.

El expediente fue presentado el lunes a las 5 p.m., cuando ya había excedido el plazo de detención de 48 horas, por lo que el Módulo Penal de El Agustino dio libertad a Bermúdez.

Evolución y amenazas

Dina Ramírez Pérez quiere creer que esto es una pesadilla. Que nada de esto ocurrió, que esa combi no atropelló a su hija. Pero es real y está destrozada.

Dice que a su hija Jackelyn Rosario Rosales Ramírez la quisieron matar y pide todo el peso de la ley para el conductor que quiso eludir el control que realizaba la ATU en El Agustino.

“Este tipo intentó arrebatarle la vida, no es que fue un accidente”, dice entre lágrimas la madre.

Ella permanece en observación y tiene fisuras en la parte derecha del cuerpo que le han afectado la pierna, las costillas, el hombro y el hueso parietal del cráneo. Tiene una hinchazón en el rostro que ha afectado su capacidad de visión. Además, tendría comprometido el hígado.

“Mi hija tenía muchos sueños, yo no sé si quedará con secuelas. Esas cosas te duelen en el alma, tanto sacrificio para que un irresponsable te lo arrebate en un segundo. Estoy indignada, angustiada”, expresa Dina.

A esa preocupación se suman las amenazas de muerte que, según ella, viene recibiendo. “Me llaman, me siguen, piden mi número de cuenta y me dicen ¿cuánto quieres?, cuídate las espaldas y me llaman de un teléfono público”. Dina pide garantías para su hija y para ella.

También reveló que Jackelyn entró en shock cuando se enteró de que habían dado libertad a Ricardo Bermúdez.

“No voy a parar, así demore años este proceso, voy a seguir pidiendo justicia, ella tenía muchos sueños, trabajaba mucho para sacar adelante a su hija y a mí”, asegura a La República.

Casi tres años en Perú

Pero ¿quién es Ricardo Bermúdez? A punto de cumplir 22 años, este sujeto nació en San Fernando de Apure, Venezuela, y según su manifestación policial llegó al Perú en junio del 2018.

“En Venezuela manejaba vehículos particulares, transporte público y de carga pesada. Llevo manejando tres años”, dijo.

Hoy su condición migratoria es irregular y dice que a diario percibía entre 50 y 100 soles. Según dijo, vive con su madre, su pareja y un primo.

“Como no tenía licencia de conducir ni documentación legal en el Perú, me asusté. No sabía qué hacer y las personas que estaban alrededor me indicaron que me fuera”, dijo.

La PNP le preguntó si no escuchó a la gente que le decía que había atropellado a una persona. Él respondió: “No escuché nada, sino detenía el vehículo, me bajaba y ayudaba a la inspectora”.

Ricardo Bermúdez le dijo a la policía que la propietaria del vehículo sabía que él no tenía brevete. El contrato de alquiler de la combi era de palabra. Cubría la ruta Puente Nuevo, Av. Perú, hasta llegar a la Av. Pacasmayo en el Callao. Ella podría ir hasta 10 años presa.

Nuevas medidas

A la fecha, 27 fiscalizadores de la ATU fueron agredidos en el último trimestre del 2020 y los primeros días de este año mientras cumplían funciones en distintas avenidas de Lima y Callao.

Sobre ello, la titular de la ATU, María Jara, anunció un paquete de medidas para evitar la impunidad de quienes cometen infracciones en el transporte público.