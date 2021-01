Tradicional y eficaz: así es vacuna china que recibirán los peruanos

Hay que confiar en la ciencia. En unos días, la vacuna del laboratorio chino Sinopharm se convertirá en la primera que llegue al Perú para frenar el avance del Covid-19. Sin embargo, muchos han cuestionado su compra y la han comparado con los productos de otros laboratorios.

¿Qué tan segura es? ¿Cómo funciona?

“Esta vacuna tiene una metodología tradicional, como las primeras de hace 40 o 50 años, en las cuales se usa al virus neutralizado, que no tiene capacidad de infectar, y que al inocularlo (en las personas) su estructura reconoce al agente extraño y fabrica anticuerpos ”, explica Eduardo Ticona, investigador de los ensayos clínicos de la fase 3 de esta vacuna que fueron realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Es decir, usa una tecnología como la de otras vacunas que antes ya hemos recibido. “Es la tecnología más conocida en el mundo y de hecho la primera en la historia, porque inactivar al virus es de lo más tradicional”, agrega el virólogo Juan More, quien detalla que Sinopharm usa “un virus crecido en el laboratorio, que se multiplica en el laboratorio, en una fuente celular. Y una vez multiplicado se inactiva con químicos, con el objetivo de que no se replique cuando se inyecte”.

Al ser inoculado en la persona, las defensas muestran una respuesta sostenible, ya que el virus no está poniendo ninguna oposición. Esto hará que nuestro cuerpo desarrolle inmunidad. Pero también genera una respuesta en base a los llamados linfocitos T. “ Es decir, si el virus ingresa cuando ya nos hemos vacunado, no solo generaremos anticuerpos sino que cuando intente ingresar a las células, los linfocitos lo evitarán ”.

Pero para que este efecto se dé en nuestro cuerpo es necesario que se apliquen las dos dosis y esperar dos semanas más (14 días). Entre la primera y la segunda dosis hay un lapso de 21 días, lo que significa que la inmunidad se generará 35 días después de la inoculación de la primera dosis. “Antes es como si no estuviéramos vacunados”, explica Ticona.

Sin embargo, de acuerdo a los especialistas, en todo momento se debe continuar con las medidas de seguridad frente al Covid-19: uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social.

Eficacia y efectividad

A la vacuna china de Sinopharm también se le ha cuestionado que su eficacia sea de 79%, menor que la de otras farmacéuticas. Sin embargo, hay que recordar que la protección de una vacuna no es de un 100%, y tampoco significa que va a evitar que nos contagiemos del Covid-19, sino que reduce las posibilidades de que nos enfermemos y si lo hacemos será de forma leve. “La vacuna es sumamente útil y eficaz, o te protege de la enfermedad o de que esta sea severa”, dice Ticona.

Ahora bien, las dosis de Sinopharm reducirían el riesgo de contraer el nuevo coronavirus hasta casi un 80%, según la eficacia demostrada en el laboratorio chino durante los estudios de las dos primeras fases.

Pero aquí ingresa el concepto de efectividad, que se da en el campo, es decir, cuando la vacuna ya es aplicada en una población diversa. “Lo que importa es si una vacuna de 90% de eficacia tiene en el campo la misma efectividad que una vacuna de eficacia de menos porcentaje. Y la vacuna de Sinopharm se muestra segura, no tenemos datos específicos, pero tenemos el porcentaje de 79% y de 86% en Emiratos Árabes”, agrega el doctor More.

En tanto, aún no se conoce por cuánto tiempo puede generar inmunidad esta vacuna, aunque, de acuerdo con More, podría ser de al menos 8 meses. “Esperamos que sean más. Se siguen haciendo estudios hasta cuánto tiempo protege”.

Otro beneficio de la vacuna de Sinopharm es su transporte y almacenamiento, pues solo necesita estar refrigerada a una temperatura de entre menos 2 a menos 8 grados, lo que el país ya sabe cómo manejar.

Pero, tal vez, uno de los puntos más importantes es que la vacuna de Sinopharm ya ha sido probada en miles de peruanos.

vacuna covid-19 coronavirus en Perú

Parte de la solución

“El que se haya hecho un estudio en Perú es importante porque vamos a saber cómo se comporta la vacuna en nuestra población”, resalta el virólogo More, tras recordar que 12 mil voluntarios fueron parte de los ensayos clínicos de la fase 3.

Y es que en el momento en que el presidente Francisco Sagasti anunció que Sinopharm sería la primera vacuna que llegaría al Perú, el doctor Ticona supo que esto no sería posible sin los que se inscribieron para dar luz a estas pruebas. “A ellos todos mis respetos”, dice.

Una de ellos fue Luz Sánchez, la voluntaria número 100 de estos ensayos. “Ya pasaron más de 4 meses desde que me vacunaron y no he sentido ninguna mala reacción”, dice la comunicadora, quien no se arrepiente de haber sido parte de este “experimento”, como en un primer momento le decían sus amistades, pues se ha sentido tranquila y feliz de que ella probablemente ya esté protegida contra el virus.

De la misma manera, Gala Albitres asegura que no hubo un día en que una persona, a quien llama monitora, deje de comunicarse con ella para saber cómo está su salud. “Sabía que ser parte de estos ensayos iba a beneficiar al Perú para ponerlo en una situación privilegiada, y así fue”, dice la profesional en artes plásticas, que no duda en pedir que tengamos confianza en los profesionales que hicieron posible los ensayos de la vacuna.

En tanto, para María José Vargas, antes que juzgar, es mejor ser parte de la solución. “Es un aporte científico que debe ser bien recibido. Las personas no deben temerle a la ciencia sino aprender cada día de ella. Hay que ser parte de la solución y no solo criticar o desprestigiar una vacuna que se hace con mucho sacrificio”, sostiene.

vacuna covid-19 coronavirus en Perú

La joven que se desempeña como periodista dice tener la corazonada de que a ella le colocaron la vacuna.

Según nos informaron las voluntarias, en los próximos días el laboratorio les dará a conocer si recibieron las dosis de vacuna o placebo.

“La vacuna es segura y debemos confiar en que va a ser una herramienta importante. Es la mejor herramienta de aquí al futuro”, sentencia el virólogo Juan More.

También debería proteger de nueva variante

Según dijo el doctor Eduardo Ticona, la vacuna de Sinopharm también debería proteger a las personas de la nueva variante del Covid-19, pues usa al virus completo e inactivado.

“El virus tendría que mutar mucho para que nuestro cuerpo no lo reconozca, pero si cambia unas partecitas, es probable que sus cambios no sean suficientes y la vacuna sí sea efectiva”, explicó.

Por su parte, el doctor Elmer Huerta aclaró que no es prioridad que la vacuna de Sinopharm cuente con autorización de la Organización Mundial de la Salud porque muchas no la tienen y ya están siendo usadas en otros países.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.