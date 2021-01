ONU cuestiona uso excesivo de la fuerza policial en protestas

La Policía Nacional reprimió indiscriminadamente a quienes se manifestaron en las calles contra el expresidente transitorio Manuel Merino, señaló en un informe la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Un equipo especial de la organización internacional que investigó los hechos en el país entre el 17 y 22 de noviembre últimos concluyó que “agentes de la policía (peruana) no distinguieron entre manifestantes pacíficos –que eran la mayoría– y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta”, expresó la portavoz de la oficina de la ONU, Liz Throsell.

Los manifestantes Inti Sotelo y Bryan Pintado cayeron abatidos por el impacto de proyectiles presuntamente disparados por efectivos de la Policía encargados de sofocar las protestas por la asunción del mando presidencial de Manuel Merino.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la imperiosa necesidad de investigar los excesos perpetrados, y que tanto el Ejecutivo como la Policía Nacional admitan las responsabilidades por lo sucedido.

“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. Es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, destacó Bachelet

Sin embargo, como informó La República el último domingo, la investigación fiscal sobre el caso enfrenta retrasos debido a una serie de deficiencias que obligaron al Ministerio Público a cambiar de fiscal.

De acuerdo con los abogados de los familiares de las víctimas, el proceso de indagación se desarrolla muy lentamente y no se ha cumplido con la realización de diligencias elementales para el esclarecimiento de los hechos.

Por ejemplo, no han sido citados el ex comandante general de la PNP, teniente general (r) Jorge Lam Almonte, y el exjefe de la Séptima Región Policial de Lima, general PNP Luis Cayas Medina. Ambos son directos responsables de la conducción de las fuerzas policiales durante la represión a las protestas antigubernamentales.

En silencio. Fiscal del caso no ha tomado declaración a generales Jorge Lam y Luis Cayas. Foto: composición

“Se ha solicitado que se programen las diligencias de visualización de todos los videos donde aparece Bryan Pintado y la posición en que se encontraba al momento que fue herido mortalmente por un proyectil de plomo y cuyas acciones no se hicieron con el anterior fiscal Joni Soto”, indicó Jimmy Sotomayor, abogado de la familia del fallecido estudiante.

El letrado explicó que ahora la investigación del caso está a cargo de la fiscal Jhousy Aburto Garavito, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, en reemplazo del fiscal Joni Soto Jiménez.

“A la nueva fiscal le hemos pedido que se cite inmediatamente a declarar no solo a los policías que participaron en los hechos sino también a los generales Jorge Lam y Luis Cayas, porque ellos son los que dirigieron el operativo del 14 de noviembre, cuando fueron asesinados Inti Sotelo y Bryan pintado”, explicó.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía, las autoridades ya cuentan con las identidades de los policías escopeteros que dispararon la noche del 14 de noviembre, en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay. El testimonio de los efectivos es fundamental para determinar la responsabilidad de los disparos.

El abogado Jimmy Sotomayor también planteó celeridad a la Fiscalía Suprema, que por su parte investiga al expresidente Manuel Merino de Lama, al expremier Ántero Flores-Aráoz y al exministro del Interior, general PNP (r) Gastón Rodríguez Limo, por el presunto delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Tengo entendido que aún no han sido citados para declarar. Si bien es cierto que hay dos investigaciones por el caso de Inti y Bryan; sin embargo, no existe una real coordinación entre la fiscalía supraprovincial y la suprema. No solo se trata abrir investigación sino de realizar las diligencias con los investigados”, indicó Sotomayor.

“Disparos en la cabeza y en la parte superior del cuerpo”

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincide en lo fundamental con otro reporte emitido sobre los mismos hechos, elaborado por la organización Human Rights Watch.

“La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas. También hubo casos de personas detenidas arbitrariamente”, señala el informe de las Naciones Unidas.