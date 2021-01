Mujer que robó laptop en Congreso reveló que la cambió por droga

La mujer que robó la laptop de la congresista María Teresa Cabrera, el pasado 29 de diciembre, confesó a la Policía Nacional que la intercambió por 80 envoltorios de droga.

La implicada, una ciudadana española de 39 años identificada como Vanessa Cejuela Correa, detalló también cómo ingresó a las instalaciones del Parlamento durante la madrugada sin que el personal de seguridad se percatara de su presencia.

“Eran aproximadamente las 4 de la madrugada. Yo me desperté con hambre y salí a buscar qué comer. Vi unas rejas, muy fáciles de saltar, luego a un guachimán, pero no se dio cuenta de que yo había entrado”, contó sobre su ingreso a la entidad del Estado.

Tras pasar por varias áreas sin poder ser vista, indicó que pateó la puerta de una oficina. “Vi panetón, café, me serví. Quise prender el televisor. Nunca había visto tantas cosas, había varios celulares, computadoras”, afirmó.

El capitán PNP Daniel Apolinario, jefe del área de psicología forense, explicó a Canal N que los graves problemas de adicción que tiene Cejuela la empujan a delinquir. Ella tiene tres hijos que radican en España y antes estuvo recluida en el penal de Chorrillos. También registra una denuncia por un robo a una pollería.

“No sé qué me pasó que cogí una laptop y me la llevé. Salí como había entrado. Me fui a una casona donde venden droga y la cambié por 80 ketes”, confesó la mujer, quien está siendo investigada por hurto agravado y tráfico ilícito de drogas.