Denuncia que clonaron su usuario en banco para pedir préstamos por S/ 25.000

Una joven denunció que delincuentes clonaron su usuario en un banco para poder realizar varias transacciones a su nombre por un valor que asciende a los S/ 25.000.

Alexandra Milagros Reyes Bazán aseguró que todo comenzó cuando recibió la llamada de un supuesto trabajador de la entidad financiera.

“Llega una llamada, indicándome que era del BBVA y yo le indiqué simplemente el cambio de operador para hacer mis transacciones a través del token digital”, contó la mujer a Canal N.

Con la información del cambio de operador, los delincuentes solicitaron préstamos y con ese dinero efectuaron compras en línea e hicieron transacciones a cinco cuentas diferentes .

Reyes afirma que le llegó un mensaje sobre el crédito aprobado y por eso llamó al área de fraudes del banco, pero asegura que no le contestaron.

“No entraban las llamadas. Yo en ese momento no me encontraba en casa, si no en una clínica y me di cuenta que hicieron movimientos adicionales, transacciones a diferentes personas”, aseveró.

La joven cuenta que acudió a una agencia para buscar una respuesta, pero asegura que la persona que la atendió no se la brindó.

“Básicamente no me dio ninguna solución, me dijo que se iba a encargar de poner en detalle (el caso). (...) Me comentó que no denuncie a la Policía, que eso lo van a arreglar ellos con un reclamo en el banco, y que máximo demora 30 días”, narró.

Mientras el banco revisa el reclamo, la joven deberá seguir pagando las cuotas pese a que no hizo uso del dinero . “Como yo no los reconozco (los préstamos), asumí que iban a congelar las cuentas hasta que las investigaciones terminen y me dijeron que no, que lo que hacen es que yo tengo que seguir pagando las cuotas y si mi reclamo sale a mi favor, me devuelven todo el dinero”, comentó incómoda.

Contrario a la indicación del personal del banco, la joven decidió colocar la denuncia ante la Policía e Indecopi, así como también la expuso de forma pública en redes sociales.

El BBVA cursó un comunicado al citado noticiero en el que indican que se pusieron en contacto con Reyes y aún se encuentran revisando su caso. Además, recordaron que el banco no pide claves ni información confidencial a los clientes.