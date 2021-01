Contagios de COVID-19 en Perú aumentan a 1 040 231 y decesos a 38.399

La cifra de personas afectadas por el nuevo coronavirus en Perú sigue en aumento. A la fecha, el total de diagnósticos por esta enfermedad es de 1 040 231. Solo en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud (Minsa) contabilizó 2.881 nuevos casos.

Lamentablemente, el número de muertes incrementó a 38.399 y fueron 64 vidas las que se perdieron en solo un día. Esto se complica por la actual situación del sistema de salud, el cual se encuentra saturado debido al incremento de pacientes con la COVID-19.

Por otra parte, actualmente hay 6.936 personas hospitalizadas por el virus, de las cuales 1.517 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La buena noticia fue que 971.000 lograron recuperarse y recibieron el alta médica.

Foto: Minsa

¿Qué es la COVID-19?

Los coronavirus forman parte de una amplia familia de virus que causan varias afecciones respiratorias, desde simples hasta graves. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que, según primeras investigaciones, tuvo su brote inicial en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan, en China.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea y hasta posibles lesiones en la piel.

Asimismo, algunas personas pueden perder el sentido del gusto y del olfato, o presentar problemas para respirar cuando la enfermedad se complica.

Los síntomas más usuales son leves y aparecen de forma gradual. Incluso, cierta cantidad de personas se infectan, pero no desarrollan ningún indicio y hasta no se sienten mal, lo cual podría ser peligroso por tratarse de un asintomático no detectado. La mayoría (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar algún tratamiento especial.