Arequipa: hallan dos menores desaparecidas desde hace meses

La familia vivió casi cuatro meses de angustia al no saber nada de Xiomara C. C., quien el 12 de setiembre del 2020, con 17 años de edad, salió de su casa en Paucarpata, y no regresó más. La joven fue hallada por la Policía, la noche del lunes, un hotel ubicado en la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

“Estaba en un cuarto, ella está bien de salud, está con la psicóloga para iniciar un tratamiento”, dijo su hermana Eliana, quien por meses impulsó una campaña para hallar a Xiomara. Hicieron vigilias y marchas, pero nunca tuvieron ni una noticia de la adolescente.

Según la investigación policial, la joven que ya cumplió 18 años, se fue con Josseth Alain Romainville Suyo, quien sería su enamorado. Por las evidencias y seguimiento que realizaron los agentes, la pareja estuvo viviendo en ese hotel, desde el 14 de setiembre.

Fue la tarde del lunes que los policías de Trata de Personas, ubicaron al sospechoso por la avenida Estados Unidos (Bustamante), vendiendo caramelos. Tras ser interrogado, dijo donde estaba Xiomara.

El implicado no fue detenido, pero es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de Instigación a la Fuga.

Ubicaron a otra menor

Por otro lado, una adolescente de 17 años, que fue reportada como desaparecida desde el 14 de noviembre, fue hallada en una casa del Cono Norte, donde dijo que vivía con quien sería su enamorado. Oscar Quispe C. (22), fue intervenido y será denunciado por el presunto delito de secuestro.

Fue la tía de la menor, quien luego de buscarla, la halló. La adolescente D.F.C. manifestó que vive en el inmueble desde hace 5 meses, por su voluntad.