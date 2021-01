Actriz denuncia por intento de secuestro a sujeto que la retuvo en ascensor

La actriz de De vuelta al Barrio, Danna Ben Haim, denunció a un sujeto por intento de secuestro al tener retenida a la joven en un ascensor por alrededor de 15 minutos. El hombre fue identificado como Jaime Cilloniz . En el material audiovisual difundido por la fémina en sus redes sociales, el agresor luce violento y articula frases, por momentos, ininteligibles.

Ben Haim contó los momentos de angustia que le tocó vivir por equivocarse de apartamento. “Comparto con ustedes lo que me pasó hoy. El contexto: tenía una prueba de vestuario y cuando me dieron la dirección, me dieron el número de departamento equivocado, cuando llegué al edificio y pregunté por el departamento 602 el portero me indicó que no existía dicho departamento y que a quién buscaba. Se lo indiqué y me dijo que esa persona vivía en el piso 11. Me dijo que pasara y me abrió la reja del edificio y me indicó al ascensor. Nunca usó el intercomunicador”, inicia.

“Este edificio tiene la puerta del ascensor que da directamente a los departamentos, no hay otra puerta de por medio. Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empuje (estaba sin seguro), al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó”, narró la joven por Instagram.

La actriz decidió retirarse de dicho apartamento cuando apareció un hombre, quien intentó forzarla a quedarse. “Salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta de que me había confundido de piso. Le dije: “ay, discúlpame, me he confundido de piso” y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video. Habrá pasado 1 minuto hasta que empecé a grabar. Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones”, señaló.

“Gracias eternas a los vecinos que un poco más y rompen la puerta de atrás para sacarme. La denuncia ya está sentada en la comisaría ante la Dirincri. Este señor es un peligro y sobre todo para los propios vecinos de ese edificio. Estoy bien y a salvo”, precisó.

Tras esta publicación, la joven actriz recibió el respaldo de sus otros compañeros del elenco.

¿Quién es Jaime Cilloniz?

Jaime Cilloniz es un expresentador de la televisión peruana que realizaba entrevistas culturales en un espacio denominado ‘Conversa Conmigo’. Asimismo, tuvo como uno de sus invitados al reconocido escultor y artista plástico peruano Gerardo Chávez.

Entrevista en Conversa Conmigo. Foto: captura de Youtube

IMPORTANTE

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 13 de enero de 2021