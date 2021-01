Sujeto que atropelló a fiscalizadora de la ATU podría quedar en libertad

La familia de Jackelyn Rosales Ramírez denunció que Alberto José Bermúdez Gonzales, chofer de la combi que atropelló a la joven fiscalizadora de la ATU durante un operativo en la Vía de Evitamiento la mañana del sábado 9 de enero, podría quedar libre.

Según la madre de la afectada, el fiscal Jorge Luis Barrutia Torres se comunicó con ella el último lunes para indicarle que esta situación podría darse debido a que las lesiones que presenta su hija se están considerando como leves , a pesar de que Rosales Ramírez presenta traumatismos en las costillas y en el rostro, además de tener el pie derecho fracturado.

Asimismo, detalló en diálogo con ATV Noticias que los gastos para el tratamiento de la víctima vienen siendo costeados por la Municipalidad de El Agustino, y que la dueña de la unidad con la que fue atropellada, identificada como Gloria Bazán Díaz, no se ha acercado hasta el momento.

Bermúdez Gonzales permanece detenido en la Comisaría de El Agustino a la espera de la decisión del Ministerio Público. Su grave accionar fue captado en video; sin embargo, podría regresar a las calles.

“Yo estaba trabajando bajo el Puente Nuevo. Le solicité los documentos, me insultó y aceleró. Después no me acuerdo más nada”, manifestó en su momento Jackelyn Rosales, mientras era atendida en una clínica de Lima.

El vehículo que conducía, de placa C1Q-372, registra una deuda de 163.000 soles según el SAT, además de dos órdenes de captura y papeletas por manejar sin licencia, sin revisión técnica y por desobediencia a la autoridad.