“La situación es crítica y el mayor problema es que la policía no es eficiente para detener y esclarecer cada uno de los actos delictivos más sonados. Los delincuentes escapan en presencia de la propia policía”, dijo Esteban Ayquipa, rondero de la zona urbana de Juliaca. Razón no le falta. La quincena de octubre, en la urbanización Miguel Ramos Zela, un grupo de armados intentó robar una moto a balazos. Después, escaparon en presencia de la policía. Un mes después, entre los jirones Piérola con Raúl Porras, un grupo delincuentes asaltaron a una comerciante. Los facinerosos escaparon en medio del tumulto en motos. Y, para cerrar el año, el 30 de diciembre de 2020, 10 armados ingresaron a robar a la Gerencia de Administración Tributaria (GAT) del municipio de Juliaca. Ninguno fue capturado.

Este panorama refleja lo peligrosa que se ha vuelto Juliaca. Según estadística promedio que maneja Serenazgo y la comisaria central, a diario 50 hechos delictivos se registra entre asaltos a manos armada, robo de celular, asesinato, entre otros.

“Dentro las rondas asumimos que el trabajo de la policía no es efectivo. Entendemos que no se dan abasto. Pero ni siquiera resuelven los casos más donados. No hay resultados. Sino que muestren lo contrario” precisó Ayquipa.

La República, contactó con el general Marco Lara Vergara, jefe de la X Macro Región Policial de Puno. Este defendió la labor de los efectivos. Cree más bien que hay un afán de deslegitimar la labor de la Policía. Consultado por los robos donde los delincuentes parecieran ser más audaces de que policía, al momento de escapar, dejó entrever que el desorden de la ciudad y el mal estado de las vías, no le permitiría a las unidades especializadas desplazarse con mayor rapidez.

El alcalde de Juliaca, David Sucacahua Yucra, no esta de acuerdo. Según el burgomaestre, Lara, tácitamente estaría admitiendo que los delincuentes están más preparados que los agentes del orden.

Marco Lara, indicó que la Policía, en Juliaca, no tiene un buen local para el desempeño de su función. “¿Te has preguntado si tenemos las condiciones adecuadas para desarrollar labor policial?”. Precisó que no solo los efectivos son los responsables en combatir el delito. Recordó que la lucha contra la delincuencia es multisectorial.

Por su parte David Sucacahua, precisó que la ciudadanía, por diversas razones ha perdido la confianza en la Policía. Añadió que eso explica porque hay mayor confianza en Serenazgo y las Rondas Campesinas. ❖