Ministro de Economía: “El costo (de las vacunas) puede resultar irrelevante”

El ministro de Economía, Waldo Mendoza, se refirió al precio de las vacunas que el país ha adquirido para inmunizar a la población contra el nuevo coronavirus. Durante su presentación en la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos de desastres COVID-19 del Congreso, el titular del MEF dio a entender que el precio de las dosis adquiridas al laboratorio chino Sinopharm no es de importancia en este momento, ya que explicó que se debería considerar que la aplicación de las mismas implica otros gastos .

“En realidad, el costo al que nos vende un laboratorio ‘X’ es un dato que puede resultar irrelevante, porque lo que importa es cuánto va a costar realmente vacunar a un peruano en Chumbivilcas o en Iquitos. (...) Entonces, al costo de la compra de la vacuna, que puede ser mayor en un laboratorio, un poco menor en otro, hay que sumarle el costo de que esa vacuna sea efectivamente aplicada. ”, manifestó el ministro.

Mendoza se habría referido al hecho de que, por ejemplo, la distribución y aplicación de las vacunas de Pfizer habrían generado una mayor inversión para mantener la cadena de frío requerida. “Podrían haber laboratorios donde la vacuna es más barata, pero cuando le sumas los costos de aplicación hasta que llegue a donde tiene que llegar, resulta más caro”, sostuvo.

El ministro no detalló el precio exacto de las dosis, pero aseguró que las cifras referidas en algunos informes periodísticos peruanos no son ciertas . “Las cifras que están saliendo en la prensa son absolutamente exóticas, no tienen que ver con las cifras que el Gobierno va a acceder a estas vacunas”, señaló.

Adelantó que el Perú pagará S/ 94 millones de soles a la farmacéutica Sinopharm por el primer lote de dosis, aunque no precisó en qué día exactamente llegarán.

“Es difícil saberlo, pero todo está dentro de lo planificado. Teníamos un plazo para pagar hasta el día de mañana, lo vamos hacer hoy (martes 12). Así que felizmente es una buena noticia para la población peruana. El Gobierno cumple con sus compromisos, pagando ya por este primer lote de vacunas. Por ese lado vamos bien”, agregó.