Fiscalizadora exige captura de chofer: “Que pague por lo que me ha hecho”

La fiscalizadora de la ATU Jaqueline Rosales Ramírez (25), quien fue atropellada por un conductor de combi informal, se pronunció sobre la liberación de este sujeto que intentó darse a la fuga luego de que cometiera este acto. Familiares y autoridades han pedido la prisión preventiva debido a que tendría varios antecedentes.

“Exijo que lo capturen, el juez no lo debería dejar libre con todas las pruebas. Quiero que esté preso, que pague por lo que me ha hecho. Es un peligro para la sociedad. Miren cómo me ha dejado. Estas no son lesiones leves. No puedo mover mi pierna, no puedo ni ir al baño. Estoy con una sonda. Me tienen que dar de comer porque no puedo ni sentarme”, indicó en RPP.

“Por favor, atrápenlo. Que pague por todo lo que me está haciendo”, agregó. La progenitora mencionó que no entendía la liberación de este hombre que tiene varios antecedentes. “A las 2.00 a. m., en pleno toque de queda, le dan la libertad. Nosotros estábamos esperando que me digan a qué hora lo iban a pasar el Juzgado. Luego, yo vengo esta mañana y ya lo habrían librado. Recién me enteré por los medios de comunicación”, precisó en RTV.

El Ministerio Público hizo un pedido de requerimiento de prisión preventiva. Asimismo, la ATU exhortó a las autoridades a atender dicha exigencia, debido a que este hombre sería un peligro al haber puesto en riesgo la integridad y la vida de los usuarios del transporte.

Comunicado de la ATU.

Caso

Alberto Bermúdez fue intervenido el pasado sábado 9 de enero, pero huyó acelerando su vehículo y arrollando a la fiscalizadora de la ATU. Así se inició una persecución por la vía Evitamiento que terminó 10 minutos después. El infractor hizo temerarios movimientos y chocó a una unidad de serenazgo.