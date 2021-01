Carlos Calampa: “Falsa inmunidad de rebaño nos pone en aprietos”

Loreto solo tiene 4 camas UCI disponibles, aunque están a la espera de habilitar 150 más si se logra activar un hospital de campaña. No tienen controlados recursos como el oxígeno y no cuentan con personal suficiente para hacerse cargo de este ascenso de nuevos contagios por coronavirus.

¿A qué se debe el aumento de positividad en Loreto?

Ese incremento era de esperarse. Las fiestas de fin de año traen consigno una serie de problemas. Nosotros estamos ante una situación muy especial debido a que aquí la población hace caso omiso a las recomendaciones que dicta el Gobierno . Esta situación nos pone en una serie de aprietos al personal médico. La gente, con esa falsa sensación de inmunidad de rebaño, ha salido a reuniones, bancos, a diferentes sitios y estamos pagando las consecuencias de eso.

Esa falsa sensación viene desde meses atrás, ¿cierto?

Exactamente. Creo que fue un error por parte nuestra decir que ya estábamos con un 80% de seroprevalencia. La gente lo tomó como que ya habíamos vencido al virus y salieron de manera descuidada.

Por otro lado, estas últimas semanas no se han estado haciendo tantas pruebas como antes.

Lo que pasa es que estamos priorizando las pruebas porque para la región Loreto no están llegando pruebas. Llegan pruebas rápidas que ya no tienen mayor significado, pero no llegan para nosotros las pruebas de antígenos. Eso nos preocupa porque realmente las necesitamos.

Respecto a la capacidad hospitalaria, están casi por llegar al tope.

Aquí también estamos teniendo un aumento significativo, en la ocupación de camas UCI. Mañana martes vamos a reactivar un hospital modular con 150 camas exclusivamente para pacientes covid.

Los últimos meses se ha visto que las camas UCI han sido ocupadas por otras enfermedades. ¿Pasa en Loreto?

Acá también tenemos malaria, bastantes casos de dengue, leptospira, tenemos varias enfermedades que son prevalentes en la región y son las que han estado dando ocupación a las camas. No es que no han estado ocupadas, sino que esas enfermedades estuvieron ocupando prioritariamente los hospitales. Ahora el Covid-19 vuelve a ser la prioridad de la región.

¿Y los otros servicios?

No hay recursos ni especialistas. Tampoco nos ha asignado dinero el Estado para contratar personal.

