Para adjudicarse una plaza del concurso CAS 04-2020 de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, la ciudadana Vanessa Vilma Cardeña Chirinos, presentó un diploma de bachiller, requisito indispensable para el puesto de Relacionista Público. Pero queda en tela de juicio la veracidad de este documento, pues la Universidad Católica Santa María (UCSM), precisa que ella no concluyó los estudios de pregrado de Comunicación Social. “La mencionada estudiante no tiene la condición de egresada por no haber culminado sus estudios de pregrado, por tanto, no posee el grado académico de bachiller”, respondió la UCSM a La República. La consulta se realizó porque Cardeña no aparece en la base de datos de grados y títulos de Sunedu. En una primera oportunidad, ella respondió a este diario que se debía a un error del registro de su apellido en Sunedu.

Pero a pesar de la contundente respuesta de la universidad, Vanessa Cardeña se reafirma en ser bachiller de la casa santamariana e indicó que ayer solicitó una constancia. “Voy a continuar con mi trámite y esperar. Ya no puedo hacer más”.

Vale recordar que el proceso CAS se convocó en setiembre pasado para diferentes áreas de la Gerencia de Agricultura. Vanessa Cardeña se impuso a otros cuatro postulantes, una de ellas, incluso con maestría validada en Sunedu. Cardeña informó que su contrato culminó el 31 de diciembre del 2020.

Implicancias legales

“Si el órgano oficial, la UCSM ya ha dicho que no (tiene el grado de bachiller), la cosa es muy delicada”, señaló el abogado Jorge Sumari. El letrado opinó que desde la Procuraduría Regional, debe iniciarse acciones por presuntos delitos penales. Esto al margen de que la contratación haya concluido.

Sumari refirió que múltiples actores estarán involucrados en las eventuales pesquisas de la Fiscalía. Desde el personal que integró el comité del concurso, el notario que legalizó la copia del supuesto diploma de bachiller y hasta el gerente Jaime Huerta, quien, de no ordenar acciones correctivas, sería denunciado penalmente por omisión. Mientras que Vanessa Cardeña, podría ser investigada por el delito contra la fe pública y falsa declaración.❖