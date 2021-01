Una nueva modalidad para tramitar fraudulentamente las licencias de conducir, fue detectada por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) en la región Arequipa. En estos casos estarían involucrados funcionarios de la misma área informática del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Lima.

Hipólito Efraín Zamudio Arenas (71) y Lucio Cruz Llaique (48) fueron intervenidos luego que aprobaran el examen de reglas de tránsito pese a que contestaron menos del 50% de preguntas. Para obtener el brevete se necesita superar la prueba de reglas (conocimiento teórico) y el examen de manejo. En la primera, aleatoriamente se le asignan 40 preguntas a cada uno de los postulantes para que sean resueltas en 40 minutos frente una computadora.

Zamudio tenía que re categorizar su licencia B-2. El último 5 de enero, el albañil rindió la evaluación en la GRTC. Faltando pocos minutos de que finalice el plazo, apenas tenía 4 respuestas. Su pasividad levantó las sospechas de los servidores de la gerencia regional. Tras finalizar el examen verificaron que el sistema lo aprobó. “Esta persona no se preocupaba. Luego se tomaron las capturas de las pantallas” refirió Mendoza.

Similar fue la intervención al ganadero Cruz, oriundo de la provincia de Espinar, Cusco, un día antes. A poco de culminar el tiempo solo avanzó con 19 preguntas. De igual forma el sistema lo aprobó con 38 de los 40 puntos que como máximo se pueden conseguir. “Esta modalidad tiene participación de los mismos funcionarios de la ciudad de Lima. Ellos son los únicos que pueden acceder, porque nosotros somos usuarios de la base de datos, que es un sistema único a nivel nacional que maneja los exámenes de reglas”, declaró el gerente.

Al ser consultados ambos postulantes manifestaron que contrataron los servicios de tramitadores para superar las evaluaciones. Cruz le pago 400 a un tal “Alex” y Zamudio 1100 soles a “Cintya”, según indican sus declaraciones policiales. Este último manifestó a las autoridades: “…me dijo (el tramitador) que no me preocupe, que todo estaba arreglado y que hiciera mi cola”. A Cruz incluso los tramitadores le entregaron recibos por los montos que adelantó antes de rendir el examen: “Un varón que dijo llamarse Alex, me llevó a un local frente a Transportes (…) Me hizo pasar al fondo donde solo había una computadora, donde Alex me hizo practicar”.

Tanto Cruz como Zamudio describieron a los tramitadores con quienes tuvieron contacto.

Mendoza adelantó que ya tienen identificado plenamente a uno de ellos, además de los locales en donde fueron captados ambos postulantes. “En promedio pagan entre 1000 soles para aprobar (…) No descartamos que funcionarios de acá puedan estar involucrados”, sostuvo. La Policía realiza las investigaciones del caso junto a la Fiscalía.

Mendoza anunció que se reunirá con funcionarios del MTC en Lima en los siguientes días para conocer qué es lo que está pasando. Deslizó que se habrían producido más casos en otras regiones. Refirió que antes hallaban otros casos en que se utilizan tecnología con el uso de relojes, audífonos y hasta micrófonos que eran detectados y luego denunciados. El gerente indicó que denunciaron más casos de fraude en otras modalidades, pero no preciso cantidad. Sostuvo que la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa hace el seguimiento de las denuncias al no contar la gerencia una oficina similar.v

Inhabilitan sus brevetes a investigados

Las denuncias fueron interpuestas ante la Comisaría de Jesús María, la División de Delitos Informáticos de la PNP y a su vez al Ministerio Público. A Lucio Cruz Llaique e Hipólito Efrain Zamudio Arenas, la Gerencia Regional de Transportes los inhabilitó para obtener su brevete.

Por su parte el asesor legal de la gerencia, Richard Flores, sostuvo que esperan que la investigación dé con los involucrados Lima.