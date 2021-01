Una persecución que refleja el peligro que son las combis

Al ver las imágenes registradas por la cámara testigo que llevaba un sereno, ni la persona más optimista podría aventurarse a creer que en el violento episodio nadie terminó muerto. Casi por milagro, así fue.

Una fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao solicitó los documentos al chofer de una combi, en El Agustino, cuando sucedió algo inesperado. Jackelyn Rosario Rosales Ramírez, de 25 años, fue arrollada por la unidad de transporte público, a la altura de Puente Nuevo, en pleno operativo.

De golpe, Alberto José Bermúdez Gonzales, un ciudadano venezolano de 22 años, identificado con cédula de identidad 26980380, escapó acelerando la marcha de la combi, de placa C1Q-372, con la que atropelló a la trabajadora municipal.

Rosales Ramírez quedó tendida sobre el pavimento, policontusa. Las llantas la pasaron por encima de los pies y fue arrastrada varios metros.

Se salvó de milagro, en gran medida gracias a la intervención del médico Daniel Bustillos Medrano, del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud.

Gran negligencia

El episodio, que se dio a conocer ayer, empezó a las 11:30 de la mañana del sábado en la avenida Independencia. Jackelyn Rosales tenía acreditación de la ATU para realizar acciones de fiscalización y control de transporte urbano.

Apenas solicitó los documentos al chofer de la combi, este aceleró y la arrolló. Varios pasajeros y transeúntes fueron testigos de este acto criminal.

Sin importarle nada ni nadie, Alberto Bermúdez escapó raudamente e ingresó a la Vía de Evitamiento. Entonces empezó una persecución.

El chofer huyó a toda velocidad. Serenos de El Agustino y de la Policía intentaron cercarlo, pero los eludió una y otra vez. Chocó a una camioneta de serenazgo y estuvo a punto de volcarse, pero siguió adelante. Invadió varios carriles de la vía.

Las imágenes de lo que ocurrió entonces, captadas por la cámara testigo de un sereno en motocicleta, son impactantes.

El chofer, lejos de detenerse, aceleró aún más y recién 10 minutos después, tres unidades, en forma brusca, lograron cercar la unidad y reducir al piloto extranjero.

Varios delitos

“Yo estaba trabajando bajo el Puente Nuevo. Le solicité los documentos, me insultó y aceleró. Después no me acuerdo más nada”, contó ayer la fiscalizadora desde una clínica de Lima.

El gerente de seguridad ciudadana de El Agustino, José Albarrán, dijo que este “es un acto repudiable, una actitud delictuosa y temeraria que pudo ocasionar otro tipo de tragedia”.

Explicó que las autoridades lograron intervenir al chofer después de dos kilómetros de persecución. Confirmó que solo el transportista tiene más de 30 mil soles en papeletas.

Asimismo, señaló que en este caso hay un concurso de delitos, pues aparte de las lesiones graves y la exposición de personas al peligro, la unidad no tiene autorización de circulación. “El vehículo quedará detenido en forma definitiva”, agregó.

Papel del Congreso

Y pensar que en octubre último, la Comisión de Transportes del Congreso debatió dos proyectos de ley que buscaban ampliar de manera automática por 10 años las autorizaciones a los buses, las combis y las cústeres de Lima y Callao, incluyendo las que tienen millonarias deudas.

Los congresistas Luis Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular) y Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) presentaron las iniciativas que proponían ampliar el permiso. Pero su pretensión fue frenada por las críticas.

De haberse aprobado, se hubiera permitido la continuidad del sistema ‘comisionista-afiliador’ en las empresas.

Chofer será trasladado a la Fiscalía

Tras permanecer detenido en la comisaría de El Agustino, el chofer Alberto José Bermúdez Gonzales sería trasladado hoy a la Fiscalía.

El vehículo tenía una deuda de S/ 163 mil y dos órdenes de captura con un total de 63 papeletas por conducir sin licencia, sin revisión técnica y por desobediencia a la autoridad, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero si tenía orden de captura, ¿porqué no llevaron antes este vehículo al depósito? Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el chofer no registra licencia de conducir.

La clave

Según Registros Públicos, la dueña de la combi sería Gloria Bazán Díaz. Ella debería 28 mil 28 soles al SAT y 135 mil 450 soles a la ATU. La Policía informó que esta unidad está operando desde hace 7 años y habría sido conducida por 6 personas en ese tiempo.

Negligencia

Alberto Bermúdez fue intervenido, pero decidió pisar el acelerador e huir. Así se inició una espectacular persecución por la Vía de Evitamiento que terminó 10 minutos después. El infractor hizo temerarios movimientos y chocó una unidad de serenazgo.