SJL: delincuentes roban por quinta vez partes del mismo vehículo

Las cámaras de seguridad captaron cuando dos sujetos robaban la computadora de un taxi, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió en horario de toque de queda del sábado 5 de enero en la avenida Santa Rosa.

Tal como se ve en las imágenes, ambos ladrones caminan por la mencionada zona. Aprovechando la poca presencia de la policía, levantan el capó de la unidad y empiezan a revisar sus partes. En cuestión de segundos obtienen su botín y huyen de la escena.

Según el propietario, esta es la quinta vez que su herramienta de trabajo es desmantelada. Incluso, su hermano fue amenazado con un arma de fuego.

“Ya es la quinta vez que me vienen a robar las autopartes. La primera vez me robaron el vehículo. Fui, puse la denuncia, no me aceptaron. Me pusieron muchos peros y por mis medios tuve que buscar mi carro. Lo encontré desmantelado. Tuve que hacer un préstamo en el banco para recuperar todo”, comentó José Luis en diálogo con América TV.

Añadió que, hasta el momento, ha gastado más de S/ 14.000 en reponer todas las piezas robadas. Señaló que el automóvil le sirve para brindar el servicio de taxi.

Vecinos de la zona denuncian que son víctimas de constante robos y asaltos, por lo que le piden mayor presencia policial por parte de la comisaría de La Huayrona.

“Pedimos que pase mayor patrullaje en esta zona, no hay mucha seguridad”, comentó un residente.

