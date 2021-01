Presunto asesino de empresario escapa de la justicia tras fingir lesión

El 19 de diciembre pasado, el empresario Raúl Saravia Miranda fue asesinado a balazos cuando manejaba su camioneta en la zona de Manchay. La Policía inició las investigaciones y al parecer se trataba de un caso de extorsión, ya que la familia del hombre aseguró que eran constantemente amenazados por delincuentes que le exigían dinero al saber que eran dueños de varios negocios.

El hecho causó estupor por la cantidad de disparos usados para perpetrar el crimen, el mismo que quedó registrado por un testigo que grabó todo con un celular. Con la ayuda del video, algunas personas reconocieron al autor de los tiros, al que identificaron como Linder Alexis Calderón Roca (20), alias ‘Alexito’.

La fiscalía encargada del caso citó al presunto sicario, pero este no acudió en las dos primeras oportunidades. En la tercera vez pidió una reprogramación y entonces se presentó en muletas y en compañía de su madre y de un abogado.

Calderón Roca señaló al Ministerio Público que había tenido un accidente el 12 de diciembre y que por eso, según él, no pudo haber cometido el crimen. Sin embargo, la fiscal comprobó que esto era mentira, pues, si bien era cierto que aquella fecha tuvo un accidente, nunca se supo de alguna lesión sufrida.

“Pido la historia al Hipólito Unanue y no tiene nada que ver, revisando la historia no tenía nada que ver el pie cuando le pido a la Clínica internacional confirma la hipótesis que lo que tenía en el pie no era verdadero”, declaró Guissel Rodríguez Salcedo, fiscal provincial penal de La Molina.

Luego de que medicina legal confirmara que en el pie no tenía ninguna dificultad, la fiscal recibió el informe de la psicóloga que lo entrevistó y confirmó que era una persona evasiva a las respuestas. Entonces aumentaron la sospechas de que Calderón mentía.

La coartada del presunto sicario se cayó por completo cuando se sometió al examen de antropología forense. En dicha prueba se pudo homologar que se trataba de la persona que aparecía disparando contra el empresario, el pasado 19 de diciembre.

“El usar las muletas es para tratar de ocultar o engañar a los forenses de que es la misma persona. (La técnica empleada) permitió ver la estatura que nos ha arrojado 1.64 con un margen de error de más menos, pero en la ficha Reniec mide 1.60, aunque está dentro del promedio”, explica Danny Humpire Molina, gerente del área de peritajes del Ministerio Público.

“Una característica particular es el cuerpo, la parte dorsal es bien grande y ancha, y la parte de las extremidades inferiores muy pequeñas, o sea estamos hablando de un individuo que tiene la espalda muy grande y las piernas pequeñas y en forma de un embudo y esa característica le hemos encontrado a la persona”, agrega el especialista.

Las pericias terminaron por delatar a Linder Alexis Calderón Roca. Sin embargo, este sujeto escapó antes de que se ordenara su captura.

La fiscal había ordenado a la Policía vigilarlo de forma exhaustiva, algo de lo que se percató el presunto sicario, quien terminó por huir.

“Cuando se va a la Depincri, más adelante en el camino se dan cuenta que el taxi donde iba se para en una esquina y el señor se baja corriendo con otra ropa, aborda una moto de alta gama y se fue”, relata la fiscal a Cuarto Poder.

Al parecer este delincuente lo tenía todo planeado para poder eludir a la justicia, pues hasta el momento no se sabe nada de él.