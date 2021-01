El titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, José Nizama Elías, habló sobre la situación de la región en medio de la pandemia.

¿Empieza un nuevo periodo y en Piura aún no hay camas UCI?

De las 84 camas UCI, las que han estado disponibles últimamente han sido las privadas. Estas camas son de alta durabilidad; es decir, solo son horas lo que permanecen libres estas camas.

Nosotros venimos realizando las coordinaciones con el Ministerio de Salud, y también con EsSalud, para que se puedan habilitar más camas UCI en la región. Esto depende tanto de la infraestructura, el equipamiento y sobre todo del personal especializado que debe atender en estas camas UCI.

¿Cuántas van a requerir?

Nosotros estamos haciendo las coordinaciones para implementar 20 camas más, entre EsSalud y nosotros, como Ministerio de Salud. Pero definitivamente lo más importante es que la persona no se contagie, y eso es a través de las medidas de prevención.

¿Qué medidas están tomando con los casos críticos?

En los hospitales se está utilizando las cánulas de alto flujo, y hemos visto que, por ejemplo, en el Hospital Santa Rosa no se habían reportado fallecidos en tres días. Esto no quiere decir que ya se superó la pandemia; esto quiere decir que el trabajo con las cánulas de alto flujo y con ventilación está dando estos resultados en los pacientes.

¿Hay médicos intensivistas suficientes para atender a los pacientes en UCI?

El personal de UCI tiene que ser un personal capacitado. Un intensivista no se forma en un mes o en dos meses; se forma en 4 o 5 años, pero aun así tenemos nuestros médicos para poder atender a estos pacientes.

Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Salud que envié médicos intensivistas para que preparen a nuestros profesionales y también para que atiendan, ya que nuestros propios profesionales han estado preparando a médicos generales y médicos internistas.

¿Cuánto se requieren?

Esto va depender de las camas UCI que tengamos. La cama UCI debe ser la última posibilidad para un paciente. Lo primero siempre será la prevención.

¿En Piura ya habría llegado la nueva variante del COVID-19?

Una variante se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar; puede ser nueva o no. El virus muta y esto puede ser en cualquier parte. El virus puede ser agresivo, más letal.

¿Habrá que mantener las medidas de protección?

En este momento sigue siendo importante mantener el distanciamiento. Los saludos tienen que ser con distancia. Usar siempre la mascarilla, ya que no sabemos si una persona está contagiada o no. No olvidar tampoco el lavado de manos.

Algo que estamos olvidando es el protocolo al llegar a casa. Todo el tiempo debió mantenerse; sin embargo, es algo que hemos visto que se ha estado perdiendo.

¿La población tendrá que acudir a los establecimientos para hacer un seguimiento?

Así es. Incluso, si yo tengo la sospecha de haber estado expuesto, de que me fui a comer sin saber si estaba o no contagiado, entonces también puedo acudir a mi establecimiento de salud para que me evalúen y, de ser necesario, me tomen una prueba antigénica o molecular.