La Libertad: convocan a huelga a trabajadores de sector salud

La Federación Médica del Perú y otros gremios de trabajadores de la salud han convocado para este 13 de enero a una huelga nacional indefinida. Piden que se mejore el presupuesto del sector, la escala salarial y el el pago de los bonos COVID-19.

Carlos Valderrama, representante de la Federación Médica en La Libertad, destacó que la inversión en el país en materia de salud solo está por encima de Haití y Venezuela.

“No puede ser posible que, en nuestro país, el presupuesto para salud sea el 2.4% del PBI. En el ranking de Latinoamérica, solo superamos a Haití y Venezuela. Aquí la exigencia es tener un presupuesto de 6.0% del PBI; seguimos escasos de oxígeno, camas UCI. Hace cuánto que no se construyen hospitales en nuestra región, debemos superar estas deficiencias”, detalló Valderrama a la prensa.

Otras de sus exigencias es la mejora de la escala salarial y los bonos COVID-19 que hasta ahora no se le cumple al personal que viene trabajando en la primera línea de lucha contra la pandemia.

“El Gobierno en el 2017 firmó un acuerdo de escala salarial y solo se cumplió el 2018 y 2019; el 2020 no hubo y para este 2021 no está presupuestado. Los trabajadores están a la espera también del pago de sus bonos COVID-19. Además, solicitamos la renuncia de la ministra Pilar Mazzetti, porque hasta ahora no vemos una clara estrategia sanitaria y llevamos miles de fallecidos. Estamos iniciando una segunda ola de contagios y no hay respuesta”, sostuvo.

Durante la huelga que están convocando, el personal de salud no dejará de atender las áreas criticas de los hospitales y centros de salud.