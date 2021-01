Coronavirus en Perú EN VIVO: últimas noticias, casos y cifras de hoy 11 enero 2021

Aunque aún no se quiera hablar del inicio de una segunda ola de contagios por COVID-19 de manera oficial, el rebrote ya ha generado que las alarmas se enciendan en el país. De acuerdo a Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública, el incremento de casos durante las últimas semanas estaría relacionado a la aparición de la nueva variante del coronavirus.“Ya se identificó aquí en el Perú un caso de la variante británica y eso no quiere decir que sea el único, y es muy probable que gran parte de lo que estamos viendo esto ahora, de este incremento de casos, se deba a la existencia de variantes, no solo a la variante británica sino a otras variantes, incluso que puedan haber surgido aquí en el Perú”, manifestó el funcionario.