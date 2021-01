Autores de nueva ola

Eduardo Ugarte

Periodista

Este diario, ayer, en la página 16 afirma alarmante verdad: “Ciudadanos adelantan la segunda ola por no respetar medidas sanitarias”, que no mitiga el titular de primera: “Vacuna de Sinopharm es segura y efectiva”, pues, aún vacunado se debe cumplir las medidas, y “No hay razón para pensar que la segunda ola será una más pequeña”, pero sí para advertir que será más rápida, por la variante europea del virus.

La información reitera al comportamiento como causa del rebrote, y cierra con cinco hipótesis, según el psicólogo Enrique Azócar Prado: 1) Están cansados de las medidas restrictivas. 2) Son irresponsables y negligentes. 3) Se rebelan ante un estado totalitario. 4) Son inconscientes y no miden las consecuencias, y 5) Tuvieron COVID-19, y creen, bajo información errónea, que no pueden volver a contagiarse.

La tercera la trocamos por: La necesidad económica que los expone, que junto a la aplicación de la fase cuatro, ha aumentado los contagios, más por desobediencia que por inoportuna. Así, podemos encontrar en las hipótesis el denominador común de la incomprensión de la necesidad de cumplir con la prevención, acompañada por su desobediencia e irresponsabilidad ante sí y los demás.

De manera simple, pero real, tomo cuatro acciones de lo mencionado. Una, el cuidante de un edificio que trata con muchos repartidores de servicios leyendo en su despacho sin máscara da esta respuesta ante el reclamo, “Es que estoy leyendo la Biblia. Dios me protege”. Dos, de un destacado artista, igual por falta de máscara, “No pasa nada, todo es una exageración. Además, yo me alimento bien.”. Tres, de una profesional, por no usar protector facial y trasladarse con frecuencia en taxi y relacionarse con trabajadores: “Es que me molesta, no lo soporto.”. Y, cuatro, por llamar la atención a una familia por asistir a un matrimonio con sus menores hijas, en decir de la abuela al señalar el peligro de las reuniones, “No es una reunión, es una misa, y solo irán familiares de los novios.”. Usted lector concluya y piense dónde se ubica.

