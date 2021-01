Piura: Tribunal del JNE revisa apelación de candidato excluido

Luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Piura 1 declarara improcedente la candidatura al Congreso de la República de Manuel García Correa, argumentando que no puede continuar con su campaña debido a que tiene el cargo de personero legal del movimiento Fuerza Regional, durante la audiencia del Tribunal del JNE se sustentó la apelación para revocar la decisión.

Según el JEE Piura 1, el candidato con el número 3 por Alianza para el Progreso, no podía formar parte de la contienda electoral, por el motivo que fue personero legal alterno del movimiento político Fuerza Regional.

No obstante, durante la audiencia de apelación se dijo que esta agrupación no participa como partido nacional, por lo tanto, no afecta la inscripción de García Correa.

Asimismo, el personero legal alterno de APP, Alejandro Rodríguez, destacó que el candidato de Alianza Para el Progreso renunció a su cargo antes de su inscripción para evitar este tipo de procesos que perjudican su campaña electoral.

Al respecto, Mario Quispe consideró que confía en que el Tribunal emita una resolución favorable que revoque la improcedencia de García Correa. “El JEE Piura 1 va a tener que aceptar la decisión del superior jerárquico de JNE, ya que esto es una aberración jurídica porque está muy distante de cualquier normatividad vigente aplicable para estas elecciones”, señaló.

Por su parte, Alejandro Rodríguez expresó: “(Una de) las limitaciones para postular es tener un cargo como personero legal, pero esto no ocurre porque es un movimiento regional, mas no de alcance nacional. Además, el señor García Correa ya había renunciado a su cargo”.

