Los Olivos: delincuentes roban S/ 10.000 de consultorio dental

Dos delincuentes ingresaron y robaron S/ 10.000 de un consultorio dental, ubicado en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió el lunes 4 de enero después de las 4 a. m., una vez terminado el horario de toque de queda.

Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los malhechores se acerca el local y forcejea la entrada. En cuestión de minutos vuelve junto a su cómplice y entra al establecimiento.

Los hampones verifican los ambientes del establecimiento a fin de robarse lo más valioso. A pesar de que ellos taparon las cámaras de vigilancia, otros equipos captaron su huida. Ellos subieron todos los objetos robados en una mototaxi.

En total, se llevaron un televisor, cámaras fotográficas, una laptop y dinero en efectivo. Todo lo sustraído asciende a S/ 10.000.

Según declaró el administrador del local, ellos han interpuesto la denuncia en la Depincri de Los Olivos y han facilitado las imágenes de seguridad; sin embargo, les han comunicado que las investigaciones podrían demorar entre 15 a 30 días. Ante ello, hacen un llamado a las autoridades a fin de obtener resultados lo antes posible.

“Hicieron su peritaje, pero nos dijeron que las investigaciones van a demorar entre 15 días a un mes y eso nos parece demasiado”, indicó Anthony Torres, en diálogo con Canal N.

Este no es el único robo que se ha registrado en el distrito. Hace unos días, un funcionario de la Municipalidad de Los Olivos fue atacado por delincuentes cuando acudió a una reunión vecinal sobre la inseguridad ciudadana.

“Me encontraba citado a una reunión, citado a una mesa de trabajo para los temas de ciudadanía del sector. En ese mismo lugar, esperando a los vecinos, visualicé un vehículo negro. Un sujeto desciende y me ataca con un arma blanca. (...) Gracias a este chaleco me pude proteger, y me provocó una herida poco profunda”, narró el agraviado a La República.