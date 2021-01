Arequipa: sentenciados por caso Tía María no se allanarán a orden de captura

Arequipa. Los dirigentes del valle de Tambo, Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, no se allanarán a la orden de captura dictada el jueves, para que cumplan provisionalmente sus sentencias dictadas en primera instancia. Héctor Herrera, abogado de ambos, dijo que se mantendrán en la clandestinidad mientras apelan la medida de prisión.

Según Herrera, los dirigentes no pueden allanarse a la orden judicial debido a que no fue fundamentada. Recordó que en otros casos, la prisión recién es efectiva luego del fallo en segunda instancia. “Uno no puede acatar una orden ilegal”, indicó.

El abogado presentará el lunes un recurso de nulidad contra las órdenes de captura. De no proceder, optará por un hábeas corpus.

Como se recuerda, el jueves, Cornejo y De la Cruz fueron condenados -en primera instancia- por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín, perpetrados durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, el 2015. Cornejo recibió 7 años y 4 meses de cárcel; mientras que De la Cruz, 12 años y 4 meses.

En el mismo proceso, fue sentenciado el exdirigente Pepe Julio Gutiérrez a 13 años y 3 meses (se descontó el tiempo que pasó en prisión preventiva). Aparte de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín, también se lo sentenció por tentativa de extorsión a la minera Southern. Su abogado Vladimir Fuentes dijo que no se comunicó con él desde el jueves, día del adelanto de fallo.