Sopemi: Ya tenemos lista de espera para acceder a una cama UCI

La Dr. Rosa Luz López, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), advirtió que ya cuentan con una lista de espera de pacientes con coronavirus que necesitan acceder a una cama UCI a fin de que continúen con su tratamiento.

De acuerdo a la representante de Sopemi, el alza de casos positivos de la COVID-19 ha hecho que nuevamente exista ciudadanos que esperen por una atención con cama UCI. “Es muy preocupante la situación que vivimos en este momento dentro de los hospitales. A nivel de la Sociedad Peruana de la Medicina Intensiva la información que tenemos es que las camas con ventiladores prácticamente son nulas en este momento. Hacemos muchos esfuerzos”, señaló en RPP.

“El número de casos está aumentando verticalmente, nosotros ya tenemos lista de espera (para camas UCI). En estos momentos las listas de espera no son tan grandes como a las que llegamos a tener en el mes de agosto”, añadió.

Por otro lado, aseveró que ya presentan signos de un colapso en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). “Ya tenemos pacientes que están esperando dos o tres días. Los estamos atendiendo, pero hay que entender que la enfermedad progresa y algunos de estos pacientes en algún momento van a progresar tan rápidamente que nosotros no vamos a poderlos atender”, dijo.

Asimismo, resaltó que el sector salud no ha tenido un paro desde inicios del estado de emergencia sanitaria, por lo que hay cierto cansancio en los profesionales. “Nuestros esfuerzos están incrementados. Hay que recordar que esta pandemia en Perú no ha tenido cubierto un periodo de descanso. Nosotros hemos mantenido las unidades de cuidados intensivos trabajando en los meses de más baja [cifra menor casos graves]”, precisó.

Entre tanto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, manifestó que van a empezar a aumentar las camas UCI para pacientes con coronavirus, ya que algunos de estos equipos serán retirados para las personas no COVID. Hasta la fecha, la Defensoría del Perú reveló que ocho regiones no cuentan con camas UCI disponibles de EsSalud, mientras que en 18 no hay UCI en clínicas privadas.