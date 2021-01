Reniec: sindicato de trabajadores rechaza nueva escala salarial aprobada

El Sindicato de Trabajadores de Reniec (Sintrareniec) anunció que tomarán medidas de fuerza en los próximos días , a manera de rechazo de la nueva escala salarial aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Señalan que los incrementos son desproporcionados y los consideran un atropello a sus derechos laborales.

De acuerdo a la nueva escala salarial, el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recibirá un aumento de sueldo del 60% a su sueldo base . Mientras, la gran mayoría de empleados de la entidad, obtendrán apenas un 3% más de su sueldo base.

Según Luis Barrera, secretario general del sindicato, esta nueva escala salarial solo “beneficia a los altos funcionarios”, lo cual frustra las aspiraciones legítimas de la mayoría de trabajadores.

“La nueva escala salarial solo representa un aumento de 81 soles para los trabajadores que menos ganan en Reniec. Esto es una burla por parte del gobierno en coordinación con la actual administración de la entidad que debió proponer incrementos más equitativos para quienes hacen de Reniec una entidad líder”, sostuvo el dirigente sindical a través de un comunicado.

Trabajadores de Reniec denuncian desproporción en incrementos de sueldo. Foto: La República - composición

“La jefa de Reniec, Carmen Velarde, pasará a ganar 25.000 soles, respecto a los 15.600 soles que percibía hasta diciembre último. Un sub jefe pasará a ganar de 14.000 soles a 15.500; un gerente-A de 12.000 a 14.000; un gerente-B de 9.400 a 12.000 soles; un sub gerente de 6.700 a 10.750 soles y sub gerente regional de 6.500 a 10.000 soles”, agregó para detallar la situación.

Finalmente, Barrera comentó que comprende “el secretismo con el que se manejó el tema a la interna”, respecto a la propuesta presentada al MEF. Además, añadió que le parecía un “repudiable proceder de las autoridades de Reniec”.