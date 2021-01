PNP confirmó que recuperó el total de joyas robadas en Jirón de la Unión

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que los detenidos aceptaron haber sido quienes asaltaron la joyería Crispín y afirmó haber recuperado el total de productos sustraídos en el Jirón de la Unión. Además, informó que los ladrones presentaban antecedentes por delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas y hasta extorsión.

El general PNP Vicente Tiburcio Orbezo señaló que l o robado sumaba alrededor de 30.000 dólares . “El día de hoy, en menos de 15 horas, hemos logrado identificar, ubicar y capturar a toda esta banda criminal (…). Producto de ello hemos podido incautar las dos armas de fuego, todas las joyas que han sido robadas y hemos encontrado también muchas especies propias que es materia de investigación”, expresó.

Entre los detenido hubieron cuatro hombres y una mujer, quienes conformarían la banda criminal Los Audaces del Jirón de la Unión. Estos fueron identificados como Jhony Alonso Barahona Aller, Maicoll Paredes Estica, Pedro José Cassana Alcalde, Mario Fermín Alata Quispe y Rierina Rosa Bocangel Polick.

Por su parte, el dueño del negocio indicó que no esperaba recuperar los robado y que sus trabajadores siguen afectados por lo sucedido.

“Yo ya daba esa plata por perdida, no pensé que lo pudiera recuperar. Agradezco a la Policía también por hacer su trabajo. Al señor alcalde decirle que debería tomar un poco más de conciencia, nosotros no somos grandes empresarios, estamos empezando. Nos cierran las calles, no podemos trabajar y encima no hay seguridad. Las cámaras de seguridad no funcionan”, precisó.